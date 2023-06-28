مفاجأة لراغبي الزواج..  سعر الذهب يفاجئ الجميع لأول مرة وهذا آخر تحديث

شهدت سعر المشغولات الذهبية سلسلة من الارتفاعات المستمرة خلال الفترة الجارية، حيث إن ذلك اثر بشكل كبير على سوق ومحلات الصاغة، إضافة إلى أنه قد استقر في تعاملات اليوم الأربعاء مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي جاء بعد كم الارتفاعات المختلفة التي شهدها خلال الفترة القليلة الماضية، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل التي تدور حول سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

جاءت أسعار الذهب وفقًا لأخر تحديث لها اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، على النحو التالي:-

بلغ سعر الذهب عند مستويات 2260 جنيهًا لجرام 21 اليوم.

بينما وصل سعر عيار 24 عند 2570 جنيهًا وهو الأعلى سعرًا.

في حين أن سجل سعر الذهب من عيار 18، الأوسع انتشارًا إلى 1935 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب في أخر تحديث لها اليوم الأربعاء لتسجل نحو 18080 جنيهًا، حيث إن تكاليف المصنعية تتراوح من 300 إلى 400 جنيه، فضلاً عن أن الخبراء يتوقع زيادة الطلب على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بسبب كم الاحتفالات التي تكون عقب الإفراج ورفع تكاليف الذهب، ليكسر الذهب عيار 21 حاجز 2300 جنيهًا، هذا وقد تراجعت سعر الأوقية الذهبية في البورصة العالمية لتصل عند 1910 دولارات، وسط ارتفاع مستمر من مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل بعض العملات.