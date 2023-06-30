هُنا.. الان رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023 موريتانيا www.education.gov.mr لينك موريباك لدخول سنة أولى إعدادية

نتائج كونكور 2023، حيث يلاحظ حاليًا بحث الطلاب في جمهورية موريتانيا عن نتائج كونكور 2023، والتي تعتبر من أهم المراحل الدراسية التي تمهد الطريق للانتقال إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي في موريتانيا، وتتولى وزارة التهذيب الوطني مسؤولية تنظيم هذه المرحلة،و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت فقط، وذلك من خلال موقع موريباك نتائج كونكور موريتانيا 2023 muribac concour. وبمجرد إعتماد النتائج من قبل الجهات المسؤولة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بشكل فوري وسهل عبر الإنترنت.

نتائج كونكور 2023 موريتانيا

مكن للطلاب في موريتانيا الآن الحصول على نتائج كونكور 2023 من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي تم إنشاؤها لتسهيل العملية على الطلاب، ويتم توفير هذه الخدمة على موقع موريباك نتائج كونكور mauribac. ويمكن الحصول على النتائج من خلال القيام بالخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا على الإنترنت

الدخول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة للاستعلام عن نتائج كونكور 2023،

إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

حدد السنة الدراسية المطلوبة 2022-2023.

اختر المنطقة أو المقاطعة التي تود الاستفسار عنها.

موعد نتائج البريفيه موريتانيا 2023

وزارة التهذيب الوطني لم تحدد بعد موعد إعلان نتائج البريفيه لعام 2023 في موريتانيا، ولكن تم تداول تقارير إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنسب النجاح المحتملة لهذا العام، ويشار إلى أن نسبة النجاح تجاوزت 27%، وتم تحقيق 8.5 كأدنى معدل للقبول ضمن نتائج موريباك كونكور 2023. وفي منطقة نواكشوط الغربية، تم تسجيل نسبة نجاح بلغت 49.97%.

نتائج كونكور 2023

نتائج الامتحانات والمسابقات في موريتانيا، بما في ذلك نتائج امتحانات البكالوريا والمسابقات الأخرى للثانوية والاعدادية،كما يتوفر الموقع باللغتين العربية والفرنسية، ويوفر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للموقع لمتابعة أخبار المسابقات في موريتانيا لعام 2023، بما في ذلك مواعيد المسابقات ونتائج اللوائح النهائية للمترشحين لشهادة الدروس للاعدادية في موريتانيا لعام 203.

موعد نتائج كونكور 2023

أعلنت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا أن الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتائج الامتحانات لا أساس لها من الصحة، وأكدت الوزارة على ضرورة عدم الاعتماد على تلك الأخبار، وأن الطلاب يجب أن يكونوا واثقين من أن الوزارة تعمل بجد على تصحيح جميع أوراق الامتحانات في جميع المدارس حاليًا.

نتائج كونكور موريتانيا 2023

يترقب الآلاف من الطلاب في جمهورية موريتانيا، إعلان نتائج كونكور 2023، وهي إحدى المراحل الدراسية الهامة للانتقال إلى السنة الأولى الإعدادية في موريباك حيث سيتم توفير هذه الخدمة عبر موقع موريباك نتائج كونكور موريتانيا 2023. وبمجرد إعتماد النتائج، يمكن للطلاب والأولياء الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني المذكور.