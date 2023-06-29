هي دي الاخبار ولا بلاش.. فئات يحق لها تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت

تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت، يقرر العامل أن يترك أسرته في وطنه ويسافر بحثًا عن فرصة عمل وحياة أفضل لهم، يختار الدولة التي تتمتع بنمو اقتصادي قوي وتحافظ على حقوق العمال، وتعتبر دولة الكويت واحدة من هذه الدول المغرية للعمالة المهاجرة. تهتم الحكومة الكويتية بالعمالة الوافدة بشكل كبير، حيث توفر التسهيلات اللازمة للعامل المهاجر ليتمكن من زيارة أسرته ولقائهم عبر تأشيرة زيارة عائلية. وبالطبع، يُسمح للمواطنين الكويتيين بدعوة أقاربهم من خلال هذه التأشيرة.

تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت

تقرر الحكومة الكويتية إعادة تنفيذ تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت بعد توقفها، بهدف تحسين شروطها وتقديمها بطريقة جديدة ومزايا محسّنة للمستفيدين، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأفراد من هذه التأشيرة وتمكينهم من قضاء وقت مميز مع أفراد عائلاتهم في الكويت.

تمنح هذه التأشيرة فرصة لأفراد العائلة المقيمين خارج الكويت، بما في ذلك الأقارب البعيدين، لزيارة أحبائهم الذين يعيشون في الكويت، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في البلاد.

قواعد تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت 2023

توجد إمكانية إصدار تأشيرة عائلية للوافدين في الكويت للأفراد المباشرين والأقارب الذين يعيشون في دول أخرى ويرغبون في زيارة أفراد أسرهم في الكويت، تتميز هذه التأشيرة بعدم وجود معايير صارمة للأهلية، حيث يمكن للمسافر أن يحصل على تأشيرة زيارة لدولة الكويت إذا كان لديه دليل على العلاقة العائلية بينه وبين أفراد الأسرة في البلاد.

يرجى تقديم المستندات التالية لطلب تأشيرة الزيارة:

صورة جواز سفر الزائر ويجب أن يكون صلاحيته سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. صورة حديثة بحجم جواز السفر مع خلفية بيضاء. إثبات صلة القرابة، يُفضل عدم الاعتماد على شهادات القسم الصادرة من السفارة. شهادة راتب حديثة للكفيل الأجنبي في حال كان يعمل في القطاع الحكومي أو يملك وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات. صورة من بطاقة الهوية المدنية للكفيل. وثيقة تأمين صحي. إذا كانت الزيارة مخصصة للزوجة، فيجب تقديم صك الزواج، وللأبناء يجب تقديم شهادات الميلاد.

يرجى ملاحظة أنه يجب أن تكون العلاقة قرابة من الدرجة المطلوبة وأن سن الأبناء لا يتجاوز 21 عامًا.