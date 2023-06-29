فرصة في الجون الحقي اشتري.. عاجل استقرار أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 يونيو والبيض والكتاكيت والبط

أسعار الدواجن اليوم، هذه وقد شهدت أسعار الفراخ والبيض، اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023 استقرارا، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعدما قد استمرت معدلات الاستقرار الملحوظة في أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة خلال الأسبوع المنصرم، حيث تعد الدواجن من أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثير من المواطنين، مما دفعنا في هذا المقال لنرصد لكم كافة أسعار الفراخ و الكتاكيت والبط والبيض، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار الدواجن اليوم

يمكنك معرفة أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 يونيو، حيث استقرت أسعار البيض اليوم، بعدما قد شهد سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضى، رغم انخفاض أسعار الأعلاف أمام منتجى الدواجن، وكذا فقد ارتفع سعر كرتونة البيض البلدى متخطية حاجز الـ100 جنيه، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

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أولا يتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين سعر 67: 68 جنيهًا.

ثانيا بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين سعر 75 وسعر 76 جنيهًا للكيلو.

ثالثا وقد وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم ما بين 90 وسعر 95 جنيهًا.

رابعا بينما وصل سعر كيلو الفراخ الامهات البيضاء ما بين سعر 54 و55 جنيهًا.

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أسعار الكتاكيت اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة أسعار الدواجن اليوم، سوف نرصد لكم في هذه الفقرة اسعار الكتاكيت اليوم، حيث جاءت أسعار الكتاكيت اليوم على النحو التالي.

أولا بلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم ما بين سعر 11 وسعر 12 جنيها للواحد.

ثانيا بينما يتراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين سعر 8 و9 جنيهات.

ثالثا ثم يتراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين سعر 7.50 و8 جنيهات.

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أسعار البط اليوم

في السطور السابقة رصدنا لكم بكل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم و اسعار الكتاكيت اليوم، وفي هذه الفقرة سوف نرصد لكم اسعار البط اليوم الخميس 29 يونيو.

حيث يتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين سعر 17.25 وسعر 18.50 جنيه.

بينما تراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين سعر 25.50 وسعر 26.75 جنيه.

ثم وصل سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين سعر 32.50 و32.75 جنيه.

بينما بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي ما بين سعر 74 و75 جنيها.

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سعر كرتونة البيض اليوم