يا سلام على الهدوء.. عاجل استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 29 يونيو مقابل الجنيه المصري

من خلال هذا المقال الحصري في موقعنا المتميز سوف نرصد لكم بكل تفاصيل، سعر الدولار اليوم الخميس 29 يونيو، حيث يريد الكثير معرفة سعر الدولار اليوم في مصر، بينما يوجد هدوء في سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفع معدل بحث المواطنين لمعرفة تحديث سعر الدولار الآن، مما دفعنا في هذا المقال لنرصد لكم كافة التفاصيل، عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

سعر الدولار اليوم الخميس 29 يونيو

يمكنك بكل سهولة معرفة سعر الدولار اليوم الخميس 29 يونيو، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا سجل سعر الدولار اليوم الموافق الخميس 29 يونيو 2023، في بنك قناة السويس، استقرارا نحو سعر 30.85 جنيه للشراء، وسجل للبيع نحو 30.95 جنيه.

ثانيا بينما سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023 عند سعر 30.85 جنيه للشراء بينما سجل نحو 30.95 جنيه للبيع.

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ثالثا بينما حقق سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، في بنك الإسكندرية ثباتا نحو سعر 30.85 جنيه للشراء وسجل نحو 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الاهلي

هذا وقد سجل سعر الدولار اليوم الخميس 29 يونيو في البنك الاهلي المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء ، ثم سجل سعره للبيع نحو سعر 30.80 جنيه.

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بكام الدولار في بنك مصر

هذه وقد شهد سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرارا ملحوظا، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 30.85 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار ليحقق استقرارا في بنك التجارى الدولى اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

شكرا على مشاهدة المقال الحصري في موقعنا المتميز، رصدنا لكم في السطور السابقة أسعار الدولار اليوم في جميع البنوك.