هُنا.. رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023| نتيجة دبلوم تجارة وزراعة وصناعة وفندقي

رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، نتيجة دبلوم تجارة وزراعة وصناعة وفندقي، يواصل أبنائنا الطلاب في جميع المحافظات المصرية البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 عبر موقع بوابة التعليم، تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية حسب التصريحات التي أدلي بها مسئولي وزارة التربية والتعليم الفني وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، وأعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، بعد عودة العاملين من إجازة عيد الأضحى، حيث سيتم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023

في يوم الخميس الموافق 8/6/2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، وذلك حسب الجدول المعتمد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، شملت الامتحانات عددًا قدره 715432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة، وتنوعت بين الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتضمنت 1337 مادة امتحانية، وتم إجراء الامتحانات وفقًا للخطة المعتمدة بطريقة سهلة وميسرة للطلاب الممتحنين. تمت فترة الامتحانات من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023 وفي إنتظار إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

نتيجة دبلوم تجارة وصناعي وزراعة وفندقي 2023

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بأن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يصل إلى 1300 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المدارس والفصول الملحقة بالتعليم العام، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 881 مدرسة فنية وتنفيذ البرامج والمناهج التي تعتمد منهجية الجدارات المهنية بها.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص للاستعلام عن النتيجة.

2- اختيار الدبلوم الفني الذي تم اجتياز الامتحانات له.

3- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب أو الرقم التسلسلي الخاص بالامتحانات.

4- النقر على زر البحث للحصول على النتيجة.

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS)، حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على النتيجة بعد إرسال الرقم القومي أو الرقم التسلسلي الخاص بالطالب إلى رقم الخدمة المخصص لذلك. يجب ملاحظة أن هذه الخدمة قد تكون مدفوعة الأجر.