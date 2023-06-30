Results الآن رابط pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول| نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات

رابط pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول، نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات، من أكثر الكلمات التي يبحث عنه الطلاب في العراق، تزامنًا مع مواصلة عملية تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في 17 يونيو الماضي، وبدأت لجان تصحيح الأوراق الامتحانية في العمل لإنهاء تصحيح جميع المواد، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الثالث متوسط في العراق في القريب العاجل وخلال هذه المقالة نوضح لكم خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا.

pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

ما زالت عملية تصحيح أوراق الطلاب جارية حتى الآن في كنترولات الصف الثالث متوسط، تمهيدًا لإعلان نتيجة الثالث متوسط، إذ بدأ تصحيح الدفاتر الامتحانية منذ اليوم الأول للامتحانات في جميع المحافظات، ولم تحدد وزارة التربية موعدًا رسميًا لإعلان نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023، ولكن أشارت الوزارة إلى أن الإعلان سيتم فور انتهاء التصحيح في جميع المحافظات، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في أول أيام شهر يوليو المقبل وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل مركزي في جميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا والسومرية نيوز.

رابط استخراج نتائج ثالث متوسط دور اول جميع المحافظات 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية عن طريق الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: عليك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت (www.moe.gov.iq).

الخطوة الثانية: ثم عليك البحث عن قسم النتائج في الموقع والنقر عليه.

الخطوة الثالثة : عليك اختيار السنة الدراسية والفصل الدراسي واسم المحافظة التي تم إجراء الامتحانات فيها.

الخطوة الرابعة: عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الخامسة: عليك النقر على زر البحث.

الخطوة السادسة: سيتم عرض نتيجة الطالب للفصل الدراسي الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات هي مجرد مثال على الإجراءات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق، وقد يختلف الإجراء الفعلي وفقًا للسنة الدراسية والفصل الدراسي والمحافظة التي يتم إجراء الامتحانات فيها. لذا يجب التحقق من الإجراءات الدقيقة من مصادر رسمية.