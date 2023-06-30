ظهرت ..رابط نتائج الثالث متوسط في العراق 2023 .moedu.gov.iq

تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن نتائج الدور الأول من امتحانات الثالث المتوسط 2023 على موقع “نتائجنا وبالتحديد وحافظة بغداد” بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن اعتماد النتائج بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة واقتراب الانتهاء من تسجيل الدرجات في جميع محافظات العراق ، وينتظر العديد من الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائجهم، حيث يطمحون في تحقيق درجات مرتفعة في المواد الدراسية، وخاصة إذا كانوا من الأوائل في السنوات السابقة ، لذا، سنشرح في الفقرات التالية من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز الخطوات التي يمكن للطلاب اتباعها بسهولة للاستعلام عن نتائجهم.

اعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023 الدور الاول

أثارت نتائج الدور الأول من امتحانات الثالث المتوسط 2023 في المحافظات العراقية ( الرصافة الثانية وبغداد والكرخ ) وجميع المحافظات العراقية الاخري اهتمامًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والطلاب ، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الماضية تجاوز نسبة النجاح في هذه المرحلة لهذا العام 90%، وهو مستوى عالٍ بالمقارنة مع السنوات السابقة ، كما اكدت الوزارة أن عملية الامتحان في جميع اللجان بالمحافظات تمت بانضباط وانتظام، دون اكتشاف حالات غش في أي من اللجان، مما يعد مؤشرًا هامًا على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذه العملية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت في مراقبة سير الامتحانات في اللجان.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

يمكن الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الإنترنت، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي:

http://www.moedu.gov.iq/

يجب التأكد من استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الذي رصدناه لكم للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط، وتأكد من صحة المصدر قبل الاعتماد عليه.

ثم الدخول الي قسم النتائج

كتابك اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به

الضغط علي عرض النتيجة