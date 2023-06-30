تابع fany.emis.gov.eg || رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول 2023 … دخول نتيجة الثانوية الزراعية والفندقية والصناعية

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس تعمل وزارة التربية والتعليم الفني على مساعدة الطلاب وتوفير لهم تطبيق للبحث عن نتائج الدبلومات الفنية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية, وتقديمها لهم لمساعدتهم على الحصول على النتائج الخاصة بهم من المنزل بدلا من تضييع الوقت وذهابهم إلى المدارس الخاصة بهم, وتساعدهم هذه التطبيقات أيضا على معرفة الدرجات الخاصة بكل مادة وتسهيلا للطلبة من خلال وزارة التربية والتعليم الفني, وهو الوصول إلى معرفة الدرجات من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب, وتقوم الوزارة حاليا على الإنتهاء من التصحيح ورفع الدرجات للإعلان عن النتائج قريبا في الأسبوع الأول من يوليو, فور الإنتهاء من التصحيح.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

تستعد وزارة التربية والتعليم الفني على إعلان نتائج الدبلومات الفنية من خلال تطبيقق عبر بوابة التعليم الفني, فور الإنتهاء من رفع الدرجات الخاصة بالطلاب ويتم الدخول إلى هذه التطبيقات من خلال معرفتنا للخطوات الأتية:

أولا عليك الدخول إلى بوابة التعليم الفني ويمكنك الدخول مباشرة.

إختر الإستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

عليك كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب بشكل تفصيلي لتستعلم عن نتيجة الدبلوم الفني 2023.

حدد الخانة المطلوب فيها إدخال رقم الجلوس وقم بإدخاله بشكل صحيح.

قم بتسجيل محافظة الإقامة لديك.

إدخل بياتات المدرسة التي تنتمي إليها وإدخل إسم الإدارة التابع لها.

ثم قم بالضغط على عرض النتيجة.

ستظهر لك النتيجة بالكامل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني بالإستعلام على النتيجة من خلال رابط بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم الفنى, ومن المقرر ظهور النتائج عقب إعتماد النتائج رسميا من قبل الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني, فور الإنتهاء من التصحيح والمراجعة النهائية, وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني بإنه سيتم الإعلان على ظهور النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية عقب الإنتهاء مراحل التصحيح والمراجعة, وأكد على مرور الأمتحاتات بسلام دون رصد طلاب يقومون بالغش أو تسريب لأي إختبارات, وصرحت على عدم غياب طلاب داخل اللجان بجميع المدارس, وذكر أيضا خلال هذا المؤتمر بأن تم حضور 760 ألف طالب وطالبة بالدبلومات الفنية في جميع التخصصات الزراعية والسياحية والتجارية وغيرها.

تحديث اليوم الثلاثون من شهر يونيو الجاري من صيف عام 2023، حيث أن العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كل مكان في جمهورية مصر العربية الألاف منهم ينتظرون إنتهاء أجازة العيد ليتم إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية لثلاث سنوات ونتائج الدبلومات الفنية لمرحلة 5 سنوات وتعلن النتائج كاملة عبر بوابة التعليم الفني المصرية.