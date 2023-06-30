“هُـنا” الان رابط موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا رابط موريباك www.mauribac.com دخول السنة الأولى اعدادي

نتائج كونكور لعام 2023، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات موريتانيا حالياً بشكل مكثف عن نتائج كونكور لعام 2023، والتي تُعَدُّ من أهم المراحل الدراسية في حياتهم، حيث تُحدِّد مستقبلهم الأكاديمي وتمهِّد لانتقالهم إلى المرحلة الجامعية، والجهة المسؤولة عن إصدار النتائج هي وزارة التعليم الوطني،ويأمل الطلاب في الحصول على نتائجهم بأسرع وقت ممكن، وعلى الرغم من أنه لا توجد معلومات رسمية حتى الآن حول موعد صدور النتائج، إلا أنه من المتوقع صدورها في الأسابيع القليلة القادمة،ويُذكَّر الطلاب بأهمية التأكد من صحة البيانات الخاصة بهم، والتحقق من عدم وجود أي أخطاء في النتائج المعلنة.

نتائج كونكور موريتانيا2023

وقد أكدت الوزارة صدور نتائج كونكور موريتانيا بشكل إلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار تسهيل عملية الاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً،وقدَّم 47251 طالبًا في موريتانيا لأداء امتحانات كونكور العام الدراسي الحالي، وتم توزيعهم على 153 مركز امتحاني، وتمت جميع الامتحانات في أجواء سلمية وآمنة دون حدوث شكاوى أو مشاكل من قبل الطلاب، وذلك لأن جميع الأسئلة كانت في مستوى الطلاب المتوسط. ونجح الجميع في الحصول على الدرجات النهائية بكل سهولة ويسر، وتمكَّن البعض أيضًا من الحصول على نتائجهم الخاصة. ومن المتوقع صدور باقي النتائج في الساعات القليلة القادمة.

رابط موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي:

للحصول على نتائج مسابقة الانتقال إلى السنة الأولى اعدادي 2023 في ولايتك :

: زيارة موقع الوزارة المعني بذلك واختيار المقاطعة التي تقيم فيها.

يجب عليك إدخال اسم ولايتك واسم المدرسة التي تدرس فيها، وذلك للعام الدراسي 2022-2023.

الضغط على زر البحث للحصول على النتيجة التي ستظهر لك بعد ثوانٍ قليلة لتعرف إذا نجحت في المسابقة أم لا.

نتائج كونكور 2023

لا يزال العديد من الطلاب في جمهورية موريتانيا ينتظرون بفارغ الصبر نتائج كونكور 2023، وهي إحدى المراحل الدراسية الهامة للانتقال إلى السنة الأولى الإعدادية في موريباك، ويتم تنظيم هذه المرحلة من قبل وزارة التهذيب الوطني، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فقط عن طريق الإنترنت، حيث تم توفير هذه الخدمة عبر موقع موريباك نتائج كونكور موريتانيا 2023، وبمجرد إعتماد النتائج، يمكن للطلاب والأولياء الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني المذكور.