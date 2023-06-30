“الان هنا” ..رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 العراق 1444 عبر منصة مظلتي

وفَّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رابطًا يحتوي على أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة، وذلك لتمكين المهتمين من البحث عن أسمائهم ومعرفة كيفية الحصول على راتب الرعاية. وقد شهد هذا الرابط ارتفاعًا في معدلات البحث عنه، وخصوصًا خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الحاجة الملحة للجميع للمال لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية. ولمزيد من التفاصيل، يمكن التحقق من الموقع الرسمي للوزارة.

المقبولين في الوجبة التاسعة العراق 2023

أصبح البحث عن رابط أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة من أهم الأمور التي يشغل حشدًا كبيرًا من العراقيين،حيث تقدم أكثر من 300 ألف مواطن للحصول على الوجبة التاسعة نظرًا لحاجتهم ومستوى دخلهم المنخفض، وأعلنت وزارة العمل العراقية أنه سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة وفرزها، وسيتم قبول الطلبات التي تلبي جميع الشروط المحددة، وتم قبول حوالي 200 ألف طلب، وما زالت عمليات الفرز مستمرة، يجدر الإشارة إلى أن الوزارة حددت شروطًا للحصول على هذا الراتب وهى:

أن يكون المتقدم من أسرة فقيرة ومحتاجة، وأن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 500 ألف دينار عراقي.

أن يكون المتقدم من العاطلين عن العمل، أو من العاملين بأجر يومي أو بدون عمل.

أن يكون المتقدم مسجل في دائرة الضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم لا يتلقى أي دعم آخر من الحكومة، سواء كان دعمًا نقديًا أو غير نقدي.

يجب على المتقدمين تقديم المستندات اللازمة للوزارة لإثبات استحقاقهم لهذا الراتب.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

مكن الحصول على أسماء المقبولين في برنامج مظلتي عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع مظلتي

2- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في مظلتي.

3- الانتقال إلى القائمة الرئيسية للبرنامج، والضغط على خدمات الجهات الحكومية.

4- البحث عن خدمة “اسماء المقبولين في الوجبة التاسعة” والضغط عليها.

5- ستظهر الاسماء في صفحة جديدة بصيغة pdf، يمكن تحميلها والبحث عن الاسم المطلوب فيها.

أسماء المشمولين الوجبة التاسعة العراق

تزايدت عمليات البحث حول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك بخصوص اللائحة التاسعة للرعاية الاجتماعية. يسعى العديد من المواطنين في العراق إلى التأكد من القوائم المعلن عنها بشكل متكرر، حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة، ومن المتوقع الإعلان عن الأسماء في الساعات القليلة المقبلة.