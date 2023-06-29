نتيجة الدبلومات الفنية 2023| نتيجه الدبلومات الفنيه 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني “تجاري/زراعي/ صناعي/ فندقي/ تمريض

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول جميع المحافظات ….سيطر البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول جميع المحافظات من الطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي الفني عبر شبكة جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث انتشرت بعض الأخبار تفيد باعتماد النتيجة وظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة، ونظراً لذلك نستعرض معكم عبر مقالنا لليوم معلومات هامة تفيد موعد و رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2023

صرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول خلال اليومين القادمين على الأكثر بداية الأسبوع المقبلة، حيث يتم حاليا اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، وبشكل فوري سيتم إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات علي مستوى الجمهورية.

كما أشارت المصادر أن النتائج سوف تعلن عبر رابطتين مخصصين من قبل وزارة التربية والتعليم حتي يتم تخفيف الضغط على روابط المواقع ويتمكن الطلاب من معرفة ال فور ظهورها برقم الجلوس والاسم, وسوف نذكر لكم في التالي روابط الاستعلام.

نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول جميع المحافظات

كم ذكرنا لكم في التالي أن وزارة التربية والتعليم قد قررت رفع وظهور نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 من خلال رابطتين وهما عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا أو بوابة نتائج التعليم الفني من هنا .

والجدير بالذكر، أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية لهذا العام ، بإجمالي عدد طلاب (816948)، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية على الطلابوالمراقبين لحماية من العدوى بسبب فيروس كورونا.

وفي الختام السلام متمنين لجميع طلابنا من الصف الثالث الثانوي الفني النجاح وذلك بعد ما قدمنا هنا عبر موقعنا رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول جميع المحافظات.

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بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني في مصر اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني: قم بفتح المتصفح الخاص بك والذهاب إلى موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

2. تسجيل الدخول إلى حسابك: إذا كنت قد قمت بإنشاء حساب سابقًا، قم بتسجيل الدخول إليه باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. وإذا كنت لا تملك حسابًا، فيمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق اختيار “تسجيل” في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

3. البحث عن نتائج الدبلومات الفنية: بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، اختر “نتائج الطلاب” من القائمة الرئيسية، ثم اختر “دبلومات فنية” لتظهر لك النتائج المتاحة.

4. اختيار الدبلوم الفني الخاص بك: اختر الدبلوم الفني الذي قمت بالتسجيل فيه، مثل “دبلوم فندقي” أو “دبلوم تجاري” أو “دبلوم صناعي” أو “دبلوم زراعي” أو “دبلوم تمريض”.

5. إدخال رقم الجلوس: بعد اختيار الدبلوم الفني الخاص بك، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص.

6. استعراض النتيجة: بعد إدخال رقم الجلوس، ستظهر لك النتيجة الخاصة بك في الصفحة. ويمكنك الاحتفاظ بصورة من النتيجة أو طباعتها للاحتفاظ بها كسجل شخصي.

وبهذه الطريقة، يمكن للطلاب الحصول على نتائج الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني في مصر بسهولة ويسر.

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