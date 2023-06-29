بأمر رئاسي.. تطبيق زيادة جديدة لمستفيدي معاش تكافل وكرامة

يتساءل الكثير من المواطنون عن قيمة الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة، وذلك بعد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتطبيق زيادة جديدة للمرتبات والمعاشات خلال شهر أبريل الماضي 2023، فضلاً عن أن هذه الزيادة شملت جميع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى أن الزيادة تختلف من فرد إلى أخر وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة تكافل وكرامة بعد قرار الزيادة الجديدة

بلغت نسبة الزيادة لجميع الفئات المستحقة من معاش تكافل وكرامة نحو 25% بدءًا من شهر أبريل الماضي 2023، حيث إن المعاش يوجه لأكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة، لتشمل نحو 20 مليون مواطن مستفيدون من الدعم النقدي كل شهر وهي تتمثل في الأتي:-

يحصل المواطن على معاش قدرة 500 جنيه، بينما بعد تطبيق الزيادة التي وصلت نسبتها 25% قد بلغ المعاش نحو 625 جنيهًا.

بينما كبار السن يتقاضون معاش قدره 450 جنيهًا، لكن بعد تطبيق الزيادة بلغ المعاش نحو 562.5 جنيه.

ذوي الهمم الذي يبلغ معاشهم نحو 450 جنيهًا، لكن بعد تطبيق الزيادة وصل المعاش إلى 562.5 جنيهًا.

في حين أن الأيتام يحصلون على معاش قدره 350 جنيهًا، بعد الزيادة بلغ المعاش نحو 437.5 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لجميع المستفيدين من المواطنين بإتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-