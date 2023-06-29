كم يساوي سعر خام عمان.. مفاجأة ارتفاع سعر النفط عمان لهذا السعر

سعر النفط عمان بعدما توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن يشهد الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا في إجمالي الطلب العالمي على النفط بنحو 880 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بالربع السابق، حيث من المتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى حوالي 100.7 مليون برميل يوميًا. ترجع هذه التوقعات إلى تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار مستوى التضخم المرتفع، وضعف المؤشرات الاقتصادية في الصين، مما يعزز العلامات على تباطؤ الطلب المحلي على النفط على الرغم من رفع القيود المرتبطة بسياسات مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما يتأثر أيضًا الطلب بضعف هوامش أرباح مصافي تكرير النفط، خاصة في آسيا، وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الصادر عن منظمة “أوابك”.

سعر النفط عمان

فقد أظهرت البيانات الصادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، ارتفاعًا في سعر النفط عمان الرسمي لتسليم شهر أغسطس/آب القادم إلى 74 دولارًا أمريكيًّا و60 سنتًا. وتم تسجيل زيادة قدرها 79 سنتًا في سعر النفط العُماني اليوم مقارنةً بالسعر المسجل يوم أمس الأربعاء الذي كان 73 دولارًا أمريكيًّا و81 سنتًا. يجدر الإشارة إلى أن السعر المتوسط للنفط الخام العُماني لشهر يونيو/ حزيران الحالي كان 83 دولارًا أمريكيًّا و28 سنتًا للبرميل، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 4 دولارات أمريكية و79 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو/ أيار الماضي.

سعر النفط عالميًا

بعد معرفة سعر النفط عمان تتوقع التنبؤات في هذا السياق أن يشهد الطلب على النفط زيادة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 46 مليون برميل يوميًا، بزيادة تقدر بحوالي 70 ألف برميل يوميًا أو بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى دول الأمريكتين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشهد هذه الدول الجزء الأكبر من هذا النمو.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يشهد الطلب على النفط ارتفاعًا في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 2.3 مليون برميل يوميًا، أو بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 55.9 مليون برميل يوميًا. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن أداء الاقتصاد الصيني المتوقع بشكل أفضل، مما يدعم زيادة الطلب على النفط من قبل تلك الدول.