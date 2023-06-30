استخراج نتائج الثالث المتوسط ذي قار والنجف موقع رابط نتائجنا الرسمي ووزارة التربية العراقية 2023 ميلادي

نتائج الثالث المتوسط ذي قار يوجد الكثير من المواقع المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم العراقية ولكن يجب أن نتعرف على الموقع الرسمي للوزارة حيث قامت الوزارة بتوفير نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط عبر الكثير من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية حتى يستطيعوا أولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائج التعليم المتوسط ومن ضمن هذه المواقع موقع نتائجنا التابع للوزارة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة معرفة نتائج الثالث متوسط العراق.

خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط العراق خلال موقع نتائجنا

أولاً يجب الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول الى الموقع.

وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصه بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به.

ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا.

رابعاً يجب القيام باختيار الصف الدراسي الخاصة بالطالب وبعدها القيام بالضغط على زر البحث.

وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة.

كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

نتائج الثالث متوسط العراق

نتائج الثالث المتوسط ذي قار أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط عقب الانتهاء من عملية التصحيح بعشرة أيام دون تحديد وقت معين وسوف يتم عرض النتائج خلال موقع نتائجنا، يعتبر هذا الموقع من أشهر المواقع التابعة للوزارة وأيضاً من أهم مميزات هذا الموقع أنه تابع للوزارة مما يتيح للطلاب التأكد بشكل تام من النتائج المعروضة إليهم، كما أن الوزارة أكدت أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط وقد أتمت من دون حدوث أي مشاكل أو شكاوى وأيضاً كانت جميع اللجان في جميع المحافظات العراقية في حالة انضباط مع عدم وجود غش، كما أن الوزارة أصدرت تحذيرا بعدم مشاركة المعلومات الخاصة بالطالب مثل كلمه المرور واسم الطالب وذلك تجنبا لحدوث تعديل أو تبديل أي معلومات خاصة بالطالب.