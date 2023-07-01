صدور نتائج الثالث المتوسط جميع محافظات العراق 2023 دور أول عبر موقع نتائجنا الرسمي ووزارة التربية العراقية

تعتبر نتيجة الثالث متوسط 2023 دور أول هي من أهم النتائج التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، حيث إن وزارة التربية العراقية قد سهلت على جميع الطلبة في الحصول على النتائج بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مقر المدارس، مع العلم أن النتائج تكون متاحة عبر الدخول إلى موقع نتائجنا أو الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية، وفقًا لعدة خطوات سنوضحها لكم في السطور التالية حتى يتعرف عليها الجميع سواء الطلبة أو أولياء الأمور.

استخراج نتائج الثالث متوسط العراق خلال موقع نتائجنا

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل استخراج نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق وفقًا لما يلي:-

في البداية يجب عليك الذهاب إلى موقع نتائجنا.

الضغط على أيقونة “تحميل”.

ليتم بعدها كتابة اسم الطالب في الخانة المخصصة لذلك مع رقم الهوية.

بعدها يتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

تحديد الصف الدراسي.

الضغط مباشرة على “بحث”.

ليتم في النهاية عرض النتيجة الخاصة بالطالب وكذلك درجته المستحقة في كل مادة.

بإمكان الطالب طباعة النتيجة لإرفاقها مع باقي المستندات.

نتائج الثالث متوسط العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء عملية التصحيح الخاصة بجميع أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط 2023 دور أول، وجاري اليوم مراجعة جميع الدرجات التي تم رصدها مؤخرًا، ثم تأتي مرحلة اعتماد النتيجة الخاصة بكل طالب، فضلاً عن أنه في النهاية يتم تحميل النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال موقع نتائجنا.