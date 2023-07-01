تنزيل نتائج الثالث متوسط الدور الأول في جميع محافظات العراق 2023 عبر موقع وزارة التربية الان

نتائج الثالث متوسط في العراق هي الحد الفاصل بين مرحلة دراسية و أخرى، حيث إنه لم يتبق سوى ساعات قليلة على ظهور النتائج في جميع محافظات العراق، خاصة مع انتهاء وزارة التربية العراقية من عمليات التصحيح الخاصة بكافة أوراق الامتحانات، إضافة إلى أن الوزارة قد أتاحت عدة منصات تعليمية معتمدة لاستخراج الطالب لنتائجه بكل سهولة من المنزل دون الذهاب إلى مقر المدرسة التابع لها، لهذا سنوضح لكم في مقال اليوم إمكانية الحصول عليها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

استخـرج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2023

لكي يتمكن الطلبة من استخراج نتائجهم بكل سهولة عبر موقع الوزارة الإلكتروني يجب عليه اتباع الخطوات الأتية:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم الذهاب إلى خدمة النتائج.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

ليتم بعدها إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم تأتي خطوة الضغط على زر “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج في كل محافظة على حداه.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023

توفر وزارة التربية العراقية، العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي يحتاج إليها الطالب في مختلف المراحل الدراسية، حيث إن ذلك يسهل عليهم في توفير الوقت والجهد الذي يبحثون عنه، إضافة إلى أن من أبرز خدماتها الإلكترونية هي إمكانية الحصول على النتائج في جميع الفصول الدراسية المختلفة دون وجود أدنى مشاكل أو عقبات، تزامنًا مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.