رابط jobs.sa التقديم في كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة ابشر 1444، في بيان رسمي لها علي امنصات التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (67) في كلية الملك فهد الأمنية (ضباط). ويتم التقديم للبرنامج عن طريق منصة “أبشر توظيف” الإلكترونية، ونستعرض معكم عبر موقع البديل الإخباري موعد التقديم في كلية فهد الأمنية عبر منصة أبشر.

موعد التقديم في كلية فهد الأمنية 1444

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن موعد فتح باب التقديم لكلية الملك فهد الأمنية (ضباط) لعام 2023، حيث يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2022، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2022، ويتم التقديم عن طريق منصة “أبشر توظيف” الإلكترونية، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط والمتطلبات اللازمة للتقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

رابط التقديم كلية فهد الأمنية 1444 عبر منصة أبشر

ونقدم لكم خطوات الدخول علي رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1444 عبر منصة أبشر فور تفعيل الرابط الراسمي للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة للتقديم الإلكتروني فور إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك من خلال الرابط التالي: