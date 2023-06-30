” الحق واشتري النهاردة”.. أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 30-6-2023 في مصر

سجلت أسعار الحديد انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، حيث تراجع بقيمة 3 آلاف جنيه ليصل إلى 37 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ40 ألف جنيه في الأيام السابقة، بعد سلسلة من الارتفاعات منذ بداية العام، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر حسب الأسعار في الشركات المنتجة في جميع المحافظات المصرية لحظة بلحظة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، فيما تستورد حوالي 3.5 مليون طن من البليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، ليصل السعر النهائي للمستهلك، بينما يتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه على سعر الأسمنت ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم الجمعة

خلال تعاملات اليوم الجمعة شهدت أسعار الحديد تراجع في الشركات المنتجة وإليكم أسعار الحديد اليوم وهي كالتالي:

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 37100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي 37600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان 34600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال 35600 جنيه للطن.

فيما سجل سعر الحديد في شركة المصريين 37600 جنيه للطنز

حديد الكومي 34600 جنيه للطن.

بينما سجل العشري 35300 جنيه للطن، والمعادي 34600 جنيه، وبيانكو 34300 جنيه.

وفي سوق الحديد، سجل سعر طن الحديد للمصانع الاستثمارية ما بين 34000 و35000 جنيه، فيما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 36000 و37500 جنيه. كما يتأثر سعر الحديد بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب والسياسات الحكومية والتغيرات في أسعار المواد الخام والتكاليف الإنتاجية.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

فيما يتعلق بأسعار الأسمنت، سجل أسمنت المسلح 1700 جنيه للطن، وسجل أسمنت النصر 1655 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المعلم 1660 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت العسكري 1685 جنيهًا للطن.

وفيما يتعلق بالأسمنت العادي، سجلت أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1080 إلى 1130 جنيهًا للطن، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1755 و1880 جنيهًا للطن. وبالنسبة للأسمنت الأبيض، سجلت الأسعار ما بين 3475 جنيهًا إلى 3600 جنيه للطن.