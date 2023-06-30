res-ye.net ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، نتيجة الصف الثالث الثانوي اليمن، يواصل الآلاف من الطلاب في اليمن، البحث عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات اليمنية، بعد الإنتهاء من أداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2022، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن موعد إصدار نتائج الثانوية العامة اليمن للعام 2023 للقسمين العلمي والأدبي، وقد حددت الوزارة يوم الاثنين الـ 26 من شهر يونيو 2023 كتاريخ لظهور النتائج في جميع المحافظات اليمنية المختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن النتائج ستكون متاحة للطلاب في الساعات القليلة القادمة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، مما يتيح لهم الحصول عليها بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، مؤكدة أن النتائج ستكون متاحة في جميع المحافظات اليمنية ( صنعاء، تعز، المهرة، عدنن حضرموت، مأرب، الحديدة، الجوفن أبين، الضالع، لحج، سقطرى).

رابط res-ye.net نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 فور إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج الثانوية العامة اليمنية لعام 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الإلكتروني أو موقع الإدارة العامة للاختبارات.

اختيار خيار “الاستعلام عن نتائج الثانوية”.

اختيار القسم الذي يدرسه الطالب (علمي أو أدبي).

اختيار العام الدراسي 2022-2023.

إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.

التحقق من علامة “أنا لست روبوت”.

الضغط على زر البحث وانتظار ظهور نتائج الطالب على الشاشة.