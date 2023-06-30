ثالث يوم العيد!! أسعار اللحوم اليوم 30 يونيو 2023 تسجل رقم قياسي وانخفاض كبير

يتواكب البحث عن أسعار اللحوم اليوم 30 يونيو من جانب الملايين من المواطنين، إذ أن أسعار اللحوم دائمًا ما تتغير كل يوم، لهذا فإن هذا السؤال عن سعرها يكون متكرر كل يوم، لذا ففيما بعد سوف نرفق لكم تلك الأسعار

أسعار اللحوم اليوم 30 يونيو

استقرت أسعار اللحوم اليوم 30 يونيو ، إذ أنها سجلت الآتي:

بلغت أسعار اللحوم بمحال الجزارة اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 جنيهًا مصريًا، كحد أدنى، وكذلك ما يقرب من حوالي 390 جنيهًا مصريًا جنهيًا مصريًا، للكيلو الواحد.

كما أن أسعار اللحوم بمنافذ الداخلية بلغت اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 230 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن أسعار اللحوم السوداني بلغت اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن اللحوم المفروم في منافذ القوات المسلحة، بلغت اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 170 جنيهًا مصريًا، للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30 يونيو

جاءت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30 يونيو مستقرة بشكل ملحوظ، إذ أنها سجلت التالي: