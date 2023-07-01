ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية res-ye.net خلال ساعات

تعد نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 من أهم ما يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات اليمنية بالوقت الحالي، فضلاً عن أن الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم الاستعلام عن النتائج للقسمين “علمي- أدبي”، وذلك بعد أن انتهوا من أداء الاختبارات الخاصة بهم منذ الساعات القليلة الماضية، وهم الأن في حالة انتظار لظهور النتائج والاطمئنان على مستقبلهم في كافة المواد الدراسية، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول الحصول على النتيجة.

موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن الطلاب والطالبات قد انتهوا من امتحانات الثانوية العامة في جميع المحافظات اليمنية وذلك يوم 26 يونيو 2023، موضحه أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات في الساعات المقبلة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، من اجل التسهيل عليهم في استخراج نتائجهم المختلفة، مع العلم أن ذلك يكون لكافة المحافظات التي من بينها “صنعاء، تعز، المهرة، عدن، حضرموت” وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى التي يتم ظهور النتائج بها.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن فور إعلان ظهور وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم يتم الذهاب غلى موقع “الإدارة العامة للاختبارات”.

تحديد أيقونة “استعلام عن النتائج”.

الذهاب بعدها إلى القسمين سواء “علمي أو أدبي”.

اختيار العام الدراسي.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تحديد المحافظة.

الضغط على أنا لست روبوت.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.