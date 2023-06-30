عاجل .. ارتفاع من جديد في سعر الأسمنت اليوم 30 يونيو 2023 الجمعة بمصر

يتساءل عن سعر الأسمنت اليوم 30 يونيو ، عدد كبير من الأشخاص، وذلك لأنه من المعروف أن أسعار مواد البناء دائمًا في تغير، وبشكل يومي يقوم بالتساؤل عن سعر الأسمنت الملايين من الأشخاص، لذا سوف نوفر لكم سعره اليوم الجمعة 30 يونيو 2023م.

سعر الأسمنت اليوم 30 يونيو

تراجع سعر الأسمنت اليوم 30 يونيو ، بشكل طفيف، إذ أنه سجل التالي:

بلغ ثمن الأسمنت المسلح اليوم الجمعة 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1.700 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كما أن ثمن أسمنت النصر بلغ اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1.655 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

هذا بجانب أن ثمن أسمنت المعلم بلغ اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1.660 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كذلك أن ثمن أسمنت العسكري، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1.685 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 30 يونيو

كما ذكرنا أن سعر الأسمنت قد تراجع قليلًا، حتى سجل الآتي: