“سعر لأول مره في التاريخ” تعرف على سعر الحديد اليوم 30 يونيو 2023 في مصر

يقوم المواطنين بمحاولة التعرف على سعر الحديد اليوم 30 يونيو ، إذ أن الحديد مادة مهمة للغاية، ويقوم الأشخاص بالبحث عن سعرها، لاستخدامه في عمليات البناء، وفي السطور القادمة سوف نلقي نظرة على سعره اليوم الجمعة 30 يونيو 2023م.

سعر الحديد اليوم 30 يونيو

لقد تراجع سعر الحديد اليوم 30 يونيو ، حتى أنه سجل التالي:

بلغ سعر الحديد بشركة عز اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37.100 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كذلك بلغ سعر حديد بشاي اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37.600 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

هذا بجانب ان ثمن حديد سرحان، بلغ اليوم الإثنين الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 34.600 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كما أن سعر حديد العتال، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 35.600 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كذلك أن سعر حديد المصريين، بلغ اليوم الجمعة الموافق من 30 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37.600 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

سعر الحديد اليوم الجمعة 30 يونيو

جاء سعر الحديد اليوم الجمعة 30 يونيو منخفض قليلًا، إذ أنه سجل الآتي: