“هُنا”.. رابط nategafany نتيجة الدبلومات الفنية 2023| نتيجة دبلوم صناعي زراعي فندقي الدور الأول برقم الجلوس

رابط nategafany نتيجة الدبلومات الفنية 2023، يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات يوميًا علي مؤشرات جوجل عن موعد إعلان نتيجة دبلوم صناعي زراعي فندقي الدور الأول برقم الجلوس وذلك بعد التصريحات الرسمية لوزير التربية والتعليم الفني معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي، بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات الدور الأول خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل علي موقع بوابة التعليم الفني، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية فور إعتمادها.

nategafany نتيجة الدبلومات الفنية 2023

خلال الأيام القادمة تعلن وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول عبر موقع بوابة التعليم الفني، حيث أكدت الوزارة أن النتائج ستصدر بعد عودة العطلة الرسمية لعيد الأضحى، حيث ستتم عملية التصحيح ورصد الدرجات قبل الإعلان عنها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023.

نتيجة دبلوم صناعي زراعي فندقي الدور الأول برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية في يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وفقًا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، حيث شارك في الامتحانات حوالي 715,432 طالبًا وطالبة في 2,542 لجنة لجميع النوعيات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وذلك في ما يصل إلى 1,337 مادة امتحانية.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

ونقدم لكم خطزات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 عن طريق تنفيذ الخطوات التالية لمعرفة نتيجة دبلوم صناعي وزراعي وتجارة وفندقي:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الفني المصرية على الإنترنت .

. البحث عن قسم النتائج في الموقع والنقر عليه.

اختيار سنة الدراسة والدور الأول واسم المحافظة التي تم إجراء الامتحانات فيها.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر البحث.

سيتم عرض نتيجة الطالب للدور الأول.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات علي مستوي قطاعات التعليم الفني وتجري حاليًا أعمال المراجعة والرصد للدرجات تهميدًا لإعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 خلال الساعات القادمة.

برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 يمكنهم الاطلاع على نتائجهم بسهولة وتفصيل عن طريق الرابط المخصص لذلك والذي يستخدم رقم الجلوس للوصول إلى النتيجة المفصلة.