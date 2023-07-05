هنآ لو لسه مجبتهاش.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع عبر وزارة التربية والتعليم رسميا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث تؤكد مصادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 لا تزال جارية في مراكز التصحيح المخصصة لهذه الامتحانات، وبمجرد انتهاء عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، سيتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميًا عبر موقع الوزارة، هذا يأتي بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان دقة وموثوقية النتائج.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

سيكون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي هو المسؤول عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، سيتم اعتماد النتيجة عن طريق رقم الجلوس واسم الطالب، وليس من خلال المحافظين كما حدث في نتائج الشهادة الإعدادية، بالنسبة لموعد اعتماد نتائج الدبلومات لعام 2023 برقم الجلوس والاسم، تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للقيام بذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى لعام 2023، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

تم وفقًا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023، تنظيم سلسلة من الامتحانات في جميع أنحاء البلاد، فبدأت عملية الامتحانات العملية يوم 20 مايو، حيث تم إجراء الاختبارات العملية للطلاب، ثم بدأت الامتحانات التحريرية في 27 مايو الماضي، حيث أجريت الاختبارات الكتابية، وانتهت جميع امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 في الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وقد تم اتخاذ هذا الجدول المحدد لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتنظيم.

نظرًا لانتهاء الطلاب من امتحانات الثانوية الصناعية في الثامن من يونيو الماضي، نحن على استعداد لكشف كل التفاصيل حول نتائج هذه الامتحانات، للحصول على النتيجة يُرجى اتباع الخطوات التالية: