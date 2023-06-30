“شؤون الحرمين” تُوضح مداخل خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف عليها

رئاسة شؤون الحرمين تسعى لتوفير كافة الخدمات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام وتُعلن عنها بشكل مستمر تسهيلاً عليهم أداء مناسك الحج، حيث تُعتبر الجهة المسؤولة عن كافة التفاصيل التي تخص الحجاج بجانب وزارة الحج والعمرة السعودية أيضًا، كما توفر طرق للتواصل معها للاستفسار عن أي أمر يتعلق بهذا الأمر، لذا سنتطرق الآن لتوضيح مداخل خاصة لكبار السن وذوي الاحيتاجات تسهيلاً عليهم عملية الطواف.

مداخل خاصة لكبار السن

أعلن مدير إدارة المطوفين في رئاسة شؤون الحرمين عن توفير مداخل خاصة بكلاً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لكي يُسهل عليهم تطويفهم في الأدوار العلوية وهما:

مدخل جسر الشبيكة.

مدخل جسرة المروة.

وتجدر الإشارة إلى إن رئاسة الحرمين تبذل قصارى جهدها لتوفير شتى الأمور التي تتعلق بالحجاج وتسعى بشكل مستمر لتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الفئات وخاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

طرق التواصل مع رئاسة الحرمين

هناك العديد من الطرق التي يُمكنك من خلالها التواصل مع القائمين على رئاسة الحرمين في حالة رغبتك في الاستفسار أو تقديم شكاوى أو غير ذلك، ولكي تتمكن من التواصل لابد من اتباع الطرق الآتية:

يُمكنك الذهاب إلى المقر الرئيسي لها وهو في مكة المكرمة.

تواصل عبر صندوق البريد وهو 18294 أو عبر الرمز البريدي وهو 21955.

يُمكنك التواصل مع رقم الهاتف المخصص وهو 00966125733777 – 00966125730123.

تواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الحرمين وهو [email protected]

يُمكنك التواصل عبر رقم الفاكس وهو 00966125739992.

بطرق السابق ذكرها تواصل مع رئاسة الحرمين لكي تحصل على إجابة كاملة لجميع استفساراتك.