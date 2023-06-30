ثبت الان ..تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد علي النايل سات

قناة الفجر الجزائرية هي إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية العامة التي تهتم بنقل الأخبار والمعلومات والبرامج الترفيهية والثقافية والدينية والرياضية والتعليمية والاجتماعية، وتعدّ من القنوات الرائدة في الجزائر وتشهد شعبية كبيرة بين المشاهدين ، و تأسست القناة في عام 1995 وتمتلكها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (ENTV) وتبث برامجها باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية. وتعتبر القناة من المصادر الرسمية للأخبار والمعلومات في الجزائر، كما تحظى بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي

قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض العديد من المسلسلات التركية ، بعرض العديد من المسلسلات والبرامج المختلفة على قناة الفجر الجزائرية ، وتعدّ القناة من القنوات الرائدة في الجزائر وتشهد شعبية كبيرة بين المشاهدين. وفيما يلي بعض المسلسلات التي قد تعرض على قناة الفجر الجزائرية:

– مسلسلات درامية: يتم عرض مسلسلات درامية جزائرية وعربية مختلفة على قناة الفجر الجزائرية، مثل مسلسل “باب الحارة” ومسلسل “ولاية الشلف”.

– برامج دينية: تعرض القناة برامج دينية مختلفة، مثل برنامج “أحكام التجويد” وبرنامج “أسماء الله الحسنى”.

– برامج ترفيهية: يتم عرض برامج ترفيهية متنوعة على القناة، مثل برنامج “نغمات الجزائر” وبرنامج “ضربة حظ”.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

يمكنك تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية من خلال التردد التالي: