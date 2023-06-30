“الآن” pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023 الوجبة التاسعة فى العراق molsa

زاد البحث من المواطنين في العراق علي مؤشرات جوجل، لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وخلال السطور التالية بهذه المقالة نستعرض معكم تفصليًا أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق 2023، وكيفة الإستعلام عنها والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي دعم الرعاية الإجتماعية في العراق.

شروط الحصول علي الرعاية الإجتماعية في العراق

وهناك عدد من الشروط التي يبجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون للمتقدم أسرة من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.

يجب أن يكون المتقدم مسجل مسبقًا في الشؤون الاجتماعية.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

تلك هي الشروط الأساسية التي يجب توفرها للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، ويجب على المتقدمين تقديم الوثائق والمستندات اللازمة لتأكيد استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.

خطوات الإستعلام أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023

نقدم لكم متابعينًا الأعزاء الخطوات اللازمة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

. اختر منصة “مظلتي” (My Umbrella)، وهي المنصة الإلكترونية التي توفر خدمات الرعاية الاجتماعية.

اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

اضغط على خيار “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.

اختر الوجبة المطلوبة، وفي هذه الحالة هي الوجبة التاسعة.

أدخل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على الزر “استعلام”، وسيتم عرض قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة لعام 2023 في العراق.

يجب التأكد من إدخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح، وفي حالة وجود أي مشكلة أو استفسار، يمكن الاتصال بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للحصول على المساعدة اللازمة.

موقع وزارة العمل والشئون الإجتماعية العراق

تصدر موقع وزارة العمل والشئون الإجتماعية في العراق الترند الأول، خلال الساعات الماضية نتيجة البحث المتواصل عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة التي تصرفها الحكومة للفئات الأولي بالرعاية والدعم لمواجهة الظروف الإقتصادية.