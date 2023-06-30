ظهرت موقع نذاكر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور اول جميع المحافظات بوابة التعليم الفني fany.emis

يزداد التساؤل عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع خلال الفترة الساعات الماضية، وذلك نظرًا لشعور القلق الذي ينتاب الأهالي والطلاب أيضًا، حيث يرغبون في إتمام عملية الاستعلام عن النتائج عن طريق موقع بوابة التعليم الفني والجدير بالذكر أن الامتحانات قد انتهت يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ومازالت الاختبارات في عملية التصحيح، ولهذا سوف نستعرض عبر الفقرات التالية المزيد من التفاصيل عنها، ونوضح كذلك طريقة الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكدت مصادر موثوقة أن من المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن موقع نذاكر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال وقت قريب بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم عبر بوابة نتائج التعليم الفني، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم الفني، ستتم الإعلان عن نتائج الطلاب الذين يتابعون مرحلة الدبلوم الفني عبر الموقع الخاص بنشر النتائج، وسيتم تفعيل هذا الموقع بعد حصول موافقة معالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني على النتائج.، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح وتسجيل الدرجات في الأيام المقبلة، كما تؤكد الوزارة أنه لم تتلقى غرفة المراقبة أي شكاوى خلال سير امتحانات الدبلومات الفنية التي انتهت في 8 يونيو 2023 وفقًا للجدول المعتمد من القطاع حيث تم شمول الامتحانات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندق.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول

حددت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية مجموعة من الخطوات الي تمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم، وهي :

سجل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني.

أنقرة على أيقونة الاستعلام من خلال نتائج الطلاب.

اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

حدد نوع الدبلوم الفني الذي يلتحق به الطالب.

املأ بياناتك كاملة في الحقول الخاصة لها.

اكتب بيانات المدرسة الخاصة بالطالب والإدارة التعليمية.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في الاختبارات

انقرعلى كلمة استعلام نتيجة شهادة طلاب الدبلومات.

ونوصي الطلاب بمتابعة موقع البوابة الرسمية للتعليم الفني المسؤولة عن نشر النتائج للحصول على الروابط الخاصة بها، والتي من المقرر ظهورها خلال الساعات المقبلة.