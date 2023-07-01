“متاح” رابط results.mlazemna استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول وموقع وزارة التربية العراقية

يترقب العديد من المواطنين نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد واسط ذي قار الكرخ الثالثة الانبار وجميع المحافظات بشغف كبير، وهذا مايفسر لنا ارتفاع معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، وصرحت وزارة التربية العراقية بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج كل محافظة بمفردها حتى يتسنى لهم الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر بدلا من التوجه إلى المدارس، ولهذا سوف نبين عبر السطور القادمة كافة خطوات التي تمكن الجميع من الاستعلام عن هذه النتائج.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يحصل العديد من الطلاب على نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة وكل المحافظات حيث إنها تعد إشارة إلى تحصيل الطلاب وتجاوزهم هذه المرحلة المتوسطة، بالإضافة إلى ذلك تمثل حدى قنوات الاتصال لهم ولأولياء أمورهم حيث يتم من خلالها تحديد الأسلوب الأمثل لتحسين قدرات الطلاب الأكاديمي والمهني خلال فتراتهم المقبلة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن من المقرر الإعلان عن هذه النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصدها في كشوف الدرجات خلال الساعات المقبلة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

خصصت وزارة التربية العراقية عددًا من الخطوات اللازمة للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدورالاول، وهي :

النقر على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق أو رابط موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

أو رابط موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/. إدخال اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

انقر على زر استعلام.

وأخيرًا، يمكن لكل طالب الحصول على جميع الدرجات التي حصل عليها في كل مادة بشكل مفصل.

وتقوم الوزارة بتحميل جميع نتائج الطلاب لكافة محافظات العراق عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وسبق أن حددت معايير النجاح والتفوق لجميع الطلاب من أجل اجتياز الاختبارات بنجاح تام.

موقع وزارة التربية العراقية

إن موقع الوزارة الرسمي يتم تفعيله من أجل قيام الطلاب باستخراج النتائج بشكل الكتروني من خلال المنزل حيث أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات قد انتهت ولم يتبقى سوى رصد الدرجات ورفعها عبر هذا الموقع حيث أن الاستعلام يتم عن طريق كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط نتائجنا استخراج نتائج الثالث متوسط

الطلاب الآن يبحثون عن الرابط الخاص بالاستعلام عن درجات امتحانات الدور الاول حيث أن النتائج تظهر عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الذي أعلنت عنه كذلك موقع ملازمنا الذي ينشر درجات الطلاب في كل المواد عن طريق تحميل ملف بي دي اف به بيان نتائج كل طالب في المحافظة التابع لها.