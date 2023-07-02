“fany.emis” رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني دور اول وزارة التربية والتعليم

تساءل العديد من الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع وأصبحت من الأمور التي ارتفع عليها معدلات البحث بشكل كبير، وأكدت أن رابط النتيجة لن يتم تفعيله إلا بعد اعتماد النتيجة رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ويتم الطلاب الاستعلام بكل سهولة إلكترونيا من خلال بوابة التعليم الفني، ولهذا سوف نبين عبر الفقرات التالية أهم التفاصيل عنها وكيفية الاستعلام عنها.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع

صرحت وزارة التعليم أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2023 سوف يتم الإعلان عنها بصورة تفصيلية، حيث يوضح درجات كل طالب على حدة في كل مادة، وبالإضافة إلى المجموع الكلي الذي حصل عليها، وكذلك مواد الرسوب والدور الثاني إن وجد، بالإضافة إلى أنها وفرت الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الفني أو بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر ظهورها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أتاح وزير التربية والتعليم رضا حجازي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظه الدقهليه والقاهرة وجميع المحافظات من خلال اتباع عدد من الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة التعليم الفني

يتم تفعيل رابط النتائج فور اعتمادها.

ملأ جميع البيانات بالتفصيل للاستعلام عن نتيجة، وينبغي التحقق من صحتها.

كتابة رقم الجلوس في الحقول الخاصة به.

تحديد محافظة الإقامة التي يقيم فيها الطالب.

كتابة جميع البيانات الخاصة بمدرسة الطالب وتحديد الإدارة التعليمية التابعة له.

انقر على عرض النتيجة.

وتظهر بعد ذلك بيانَا بدرجات الطالب بشكل مفصل.

تمثل هذه النتائج من أهم المراحل في حياة كل طلاب الصف الثالث الثانوي الفني الذي يشمل التعليم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، حيث يتحدد من خلال مسار حياتهم و مستقبلهم الأكاديمي والفني، ولهذا يترقبها الطلاب بفارغ الصبر ولهذا أتاحت الوزارة هذا الموقع تيسرا عليهم تجنبًا لحدوث التكدس والازدحام بالمدارس.

رابط بوابه التعليم الفني 2023

القيام باستخراج من نتائج الدبلومات الفنيه يتم عن طريق هذا الرابط الرسمي التابع لوزاره التربيه والتعليم الذي خصصته لكي يحصل جميع الطلاب في كافه التخصصات على النتائج الخاصه بي هذا العام الدراسي وذلك من اجل الاطمئنان على اجتياز تلك السنه الدراسيه بنجاح والانتقال الى مرحله المعاهد والجامعات.

قدمنا لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج من خلال المنزل حيث انها تظهر في خلال عده ايام قليله هذا الاسبوع الجاري يتم الحصول عليها والتعرف على اسماء الطلبه الاوائل على مستوى الجمهوريه بشكل فوري.