mlazemna pdf رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول من وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

تصدرت نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf قائمة البحث الاجتماعي عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن رفع النتائج بعد الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها بدقة، ورصد الدرجات في كشوف الطلاب عبر موقعها الرسمي، ومن المتوقع صدورها خلال الفترة السابقة، ولهذا سوف نقدم خطوات الاستعلام عنها بشكل مفصل، وأهم المعلومات عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

يستعد كافة الطلاب لظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وخاصة بعد تصريح الوزارة بأن عمليات تصحيح الاختبارات قد انتهت، وكذلك المراجعة، ومن المتوقع أنها سوف يتم رفعها خلال الأسبوع المقبل على موقع الوزارة في حين أن الرابط الرسمي لهذه النتائج خاص بجميع المحافظات العراقية وأكدت وزارة التربية في العراق أن الاختبارات قد سارت بانتظام وشفافية، ولم تحدث أي محاولات للتسريب أو الغش كما حدث في السنوات السابقة، وهذا يرجع إلى جهودها المبذولة في سير العملية الامتحانية بدقة.

طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

احصل عزيزي الطالب على نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة وجميع المحافظات من خلال اتباع عدة خطوات:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية .

أو الذهاب الى رابط موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

التحقق من صحة البيانات الخاصة بالطالب.

وأخيرًا، انقر على عرض النتيجة.

أكدت الوزارة أن النتائج قيد التنفيذ، وسوف يتم الإعلان عن كل محافظة على حدة، حيث يسرت على أولياء الأمور الدخول إلى موقعها الرسمي للحصول على النتيجة بدلا من التوجه إلى المدارس وذلك من أجل توفير الوقت والجهد، الجدير بالذكر أنها سوف تكون متاحة بصيغة pdf حتى يسهل على الطلاب تحميلها وطبعها، ومن المقرر ظهورها خلال الأسبوع المقبل.