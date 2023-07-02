Results link رابط ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول results.mlazemna.com وزارة التربية العراقية

يكثر التساؤل عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا واسط من قبل الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية، وتزايد معدلات البحث بشكل غير طبيعي بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن أن عملية تصحيح الاختبارات والمراجعة على وشك الانتهاء، وجاري خلال الساعات المقبلة ظهور هذه النتائج، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى عرض خطوات الاستعلام عنها.

معرفة نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يستعلم الطلاب عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، وذلك لأن المرحلة المتوسطة تمثل أهم مراحل التعليم، وبعدها يتم تأهيل الطلاب للمرحلة الإعدادية، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة متابعة الموقع الرسمي، حيث من المتوقع ظهورها خلال الأسبوع المقبل، وتم التنويه على جهودها المبذولة في سير العملية الامتحانية بسلام، حيث لم تظهر أي شكاوي بخصوص الامتحانات وبالإضافة إلى ذلك خصصت فريق من المصححين الذين يتميزون بالخبرة الكاملة بالمنهج لضمان المساواة والعدل بين الطلاب في تصحيح الاختبارات.

كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

وفرت الوزارة موقعا خاصا بها لتمكن الطلاب من الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد وكل المحافظات من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

حدد نتائج الدور الأول.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب، والتحقق منها.

وأخيرا، انقر على استعلام عن النتائج.

أتاحت الوزارة موقع ملازمنا للحصول على النتائج حتى يحصل عليها الطلاب إلكترونيا، ويوفر عليهم الوقت والجهد، وأشارت أيضا أن نتيجة كل محافظة سوف تظهر على حدة، لتقليل الضغط على الموقع، وسوف يتم رفعها pdf ليسهل طبعها، كما ستقوم بنشر أسماء الأوائل بمجرد ظهور النتيجة، وسوف يحصل كل طالب على بيان تفصيلي بدرجاته في كل مادة، بالإضافة إلى النسبة المئوية لنجاح.

موقع وزاره التربيه العراقيه لاستخراج نتائج الثالث متوسط

ان الحصول على نتائج يتم عن طريق الرابط الرسمي الذي اشارت اليه الوزاره حيث ان موقع نتائجنا يتيح لجميع الطلاب استخراج النتائج في شكل ملف pdf يحتوي على جميع درجاتهم وكذلك الاسم الرباعي امامه الرقم الامتحاني الخاص بالطالب والذي يتعرف من خلاله على النتائج.

ان عمليات تصحيح اوراق الامتحانات قد انتهت بشكل رسمي للدور الاول ومن المفترض ان يتم الاعلان عن نتائج خلال هذا الاسبوع الجاري حيث تظهر كل المحافظه على حده.