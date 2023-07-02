PDF رابط نتائجنا استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول وزارة التربية العراقية results.mlazemna.com

إن الاستعلام عن ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf بغداد وجميع المحافظات العراقية يتم خلال الساعات المقبلة وهذا ووفقًا للمصادر الموثوقة من الوزارة، فقد انتهت عملية الامتحانات وتم بدء عملية تصحيح الأوراق والتحقق من الدرجات قبل نشرها رسميًا على بوابة وزارة التربية العراقية، وكذلك عبر موقعنا نتائجنا الخاص بطلاب العراق في جميع المستويات التعليمية، وسوف نوضح الطريقة الصحيحة للاستعلام عنها إلكترونيا بسهولة ويسر، دون الحاجة للانتقال إلى المدارس، وحرصت الوزارة على ذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على النتائج بطريقة مريحة وآمنة للطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تصدرت نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا الدور الاول قائمة البحث عبر محركات البحث جوجل، لأن المرحلة المتوسطة في العراق أحد أهم مراحل التعليم المؤهِّلة لمرحلة الإعدادية والأخيرة، حيث يستطيع فيها الطلاب تحديد تخصصاتهم الدراسية، ويتأهل الطالب في المرحلة الإعدادية إلى الجامعة بناءً على مجموعه، ولهذا تمثل المرحلة المتوسطة أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب لتحديد مستقبلهم، والجدير بالقول أن الامتحانات التي يؤديها التلاميذ الآن فوق مستوى الطالب المتوسط، وبعضها صعب جدًا وذلك لتمييز المتفوقين، وسوف تنتهي في 17 يونيو ويبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة وتدقيق أوراق الطلاب، ويتم إعلان النتيجة رسميًا خلال أسبوع بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يتم استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الاولى وعموم المحافظات عبر الموقع الخاص بالوزارة، ويمكنكم الحصول عليها عن طريق كتابة رقم المقعد والجلوس الخاص بالطالب، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن هذه النتائج:

النقر على موقع وزارة التربية العراقية .

. أو الذهاب إلى https://results.mlazemna.com/nb23ms/.

اختر من الخدمات نتيجة الصف الثالث المتوسط.

اكتب رقم المقعد الخاص بك .

إدخال اسم المحافظة التابع لها .

اضغط على عرض النتيجة.

نحن على أمل أن تكون هذه النتائج سببًا للفرح والرضا، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf ديالى

استعلم عن النتائج في محافظة ديالي التي تظهر بها النتائج في أقرب وقت ممكن عن طريق الرابط الرسمي الخاص بالوزارة حيث أنها أعلنت عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب بشكل رسمي وأشارت إلى أن النتائج جاري رفعها والحصول عليها بشكل الكتروني في أقرب وقت.