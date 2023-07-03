Here بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع fany.emis.gov.eg

يأمل العديد من الطلاب في الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع من وزارة التربية والتعليم حيث تم الانتهاء من الاختبارات خلال الأسبوع الماضي، وجاري الآن تصحيح هذه الاختبارات، وسوف يتم تحميلها على الموقع الخاص وهو بوابة التعليم الفني بمجرد الانتهاء من التصحيح والمراجعة أيضًا، ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها عن طريق كتابة الاسم، وهذا ما سنوضحه عبر السطور التالية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس نتيجة نت بحيث تشمل جميع الأقسام في التعليم الفني الأقسام الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، والتي تشمل أنظمة السنوات الثلاث والإعدادي المهني والنظام الخمسي والتدريب والتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، ومن المنتظر أن يكون الإعلان عن النتائج في خلال شهر يوليو الجارى، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات وإدخال الدرجات على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول من خلال اتباع عدد من الخطوات التالية التي يمكن توضيحها من خلال الآتي:

الولوج إلى بوابة التعليم الفني.

النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اختيار محافظة التي يقيم فيها الطالب.

حدد نوع الدبلوم الفني سواء أكان صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو فندقيا.

إدخال كافة بيانات الطالب الذي يريد الحصول على درجاته قي الحقول المخصصة لذلك.

كتابة بيانات المدرسة التي التحق بها الطالب، وكذلك الإدارة التعليمية التابع لها.

إدخال رقم جلوس الطالب في الاختبارات

النقر على كلمة استعلام.

بمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج، ستتاح للطلاب والطالبات فرصة الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الرسمية، حيث يمكنهم إدخال رقم جلوسهم للاطلاع على درجاتهم والنتيجة النهائية، ويتعين على الطلاب والطالبات متابعة الموقع الرسمي للوزارة والإعلانات المتعلقة بالنتائج لمعرفة تفاصيل أكثر حول طريقة الاستعلام والمواعيد المحددة.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الحصول على النتائج يتم عن طريق موقع اليوم السابع ونتيجة نت وهي المواقع التي تنشر النتائج في كافة المراحل التعليمية لجميع التخصصات وذلك لنظام خمس وثلاث سنوات بعد انتهاء اختبارات نهاية العام وبدء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والاستعداد لنشر الدرجات.