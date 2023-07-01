موريبـاك نتائج كونكور 2023 Concours في موريتانيا عبر موقع وزارة التهذيب الوطني والاصلاح التعليمي www.education.gov.mr

نتائج كونكور 2023، شهدت الساعات القليلة الماضية بحث مكثف من جانب الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات في موريتانيا حول نتائج كونكور 2023 ورابط موريباك الذي سيتم من خلاله الإعلان عن نتائج مسابقة دخول أولى اعدادي، وذلك حيث يسعى الجميع إلى الحصول على النتائج واستخراجها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل حيث تقوم وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا بالإعلان عن النتائج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري نوضح لكم الخطوات الصحيحة الخاصة باستخراج النتائج.

نتائج كونكور 2023

أشارت المصادر من داخل وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا إلى أن الإعلان عن نتائج كونكور 2023 سيكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ولم يتبقى سوا ساعات قليلة على انتهاء الإجازة والطلاب وأولياء الأمور الآن في حالة من الترقب والانتظار للإعلان عن النتائج الخاصة بهم للاطمئنان على نتائج الطلاب، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الاختبارات الخاصة بهم منذ عدة أسابيع وكانت الامتحانات بمشاركة 47,251 مرشح تم توزيعهم على نحو 153 مركز في المحافظات المختلفة.

موقع موريباك نتائج كونكور 2023

من خلال موقع موريباك نتائج كونكور 2023 سيتمكن الطلبة والطالبات من استخراج النتائج الخاصة بهم من خلال إتباعهم لعدة خطوات بسيطة جداً كالآتي:-