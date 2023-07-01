ظهرت Now.. نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر رابط موقع موريباك .mauripack.net/resultats

نقدم لكن من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز ، رابط موقع موريباك ، حيث يشهد موسم إعلان نتائج كونكور نتائج الطلاب في موريتانيا ارتفاعاً كبيراً في الضغط على محركات البحث وبالتحديد محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب توقع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج في أسرع وقت ممكن ، ويأتي ذلك لأن جميع الطلاب يعتمدون على نتائج الكونكورد للتحضير لسنة الاعدادية في حال تم قبولهم ، ولحل هذه المشكلة، قامت وزارة التربية والتعليم الموريتانية بإطلاق موقع موريباك للاستعلام عن نتائج الطلاب في موريتانيا ، وفي هذا المقال، سنتعرف على كيفية الحصول على نتائج كونكور موريتانيا.

نتائج الطلاب في موريتانيا كونكور 2023

أطلقت وزارة التربية والتعليم الموريتانية موقع “موريباك” لعرض نتائج الطلاب في البلاد نتائج كونكور، مما يتيح لهم التحقق من النتائج بشكل سريع وسهل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة ، يتوقع أن يشهد الموقع ضغطًا كبيرًا خلال عرض نتائج كونكورد موريتانيا، ومن المهم أن يقوم الطلاب بتسجيل الدخول إلى الموقع قبل يوم عرض النتائج، لتجنب المشاكل التقنية والبطء في تحميل الصفحة ، يوضح بيان من الوزارة أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ويجري حاليًا مراجعة الدرجات لتجنب أي إجحاف تجاه الطلاب ، ومن المتوقع أن يتم عرض نتائج كونكورد موريتانيا على موقع “موريباك” بمجرد الانتهاء من عملية المراجعة وتوزيع الدرجات.

خطوات الحصول علي نتيجة كونكور ٢٠٢٣ موقع موريباك

يمكن الحصول على نتائج كونكورد موريتانيا من خلال موقع موريباك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع موريباك على الرابط التالي: https://www.mauripack.net/resultats/

2- اختيار سنة الدراسة والفرع الذي تم التقديم عليه.

3- إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.

4- إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

5- النقر على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

6- سيتم عرض نتيجة الطالب مع تفاصيل الدرجات المحصل عليها في الامتحان.