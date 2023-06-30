“هنا نتيجتك”Nezakr موقع نذاكر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني

عزيزي الطلاب والطالبات في الدبلومات الفنية نود أن نعلمكم بأن نتيجه الدبلومات الفنية 2023 ستصدر قريبًا ستتاح لكم الفرصة للحصول على النتائج من خلال إدخال اسمكم ورقم جلوسكم، و نلاحظ وجود حالة كبيرة من الحزن بين الطلاب المترقبين نتائجهم، فكل طالب يرغب في معرفة إجمالي الدرجات التي حصل عليها في العام الدراسي الصعب نسبيًا، نود أن نؤكد لكم أن عملية الحصول على نتيجه الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس استغرقت وقتًا طويلاً بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، التي أثرت على عملية التعليم بشكل عام.

اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن نتيجه الدبلومات الفنيه 2023 ستُعلن بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتكون متاحة أمام الطلاب في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، ستعلن الوزارة عن صدور النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وموقعنا الاخباري البديل ورُفعت النتائج على الإنترنت لتسهيل الوصول إليها للجميع، خاصة في هذه الفترة الصعبة وهناك مصدر رسمي يؤكد أن نسبة نجاح الطلاب في العام الحالي أعلى بكثير من العام الماضي.

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من خلال اتباع بعض الخطوات يمكنك تحقيق نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 وهي كما يلي:

‏انتقل إلى البوابة الإلكترونية للتعليم الفني fany.emis.gov.eg

بعد ذلك، يجب أن يتم اختيار رمز البحث عن نتائج الطلاب.

ثم تحديد محافظة.

باعتبار ذلك، قم بتحديد تخصص الدبلوم المهني المرغوب فيه ( الصناعية، الزراعة، التجارة، والفندقية).

من ثم، قم بإدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الحقول المناسبة لذلك.

تتضمن هذه المهمة إدخال بيانات الطالب المسجل في المدرسة وبيانات الإدارة التعليمية المتعلقة به.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام.

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لإصدار نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٣ أكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم إصدار نتائج الدبلومات بعد عودة العطلة المباركة لعيد الأضحى مباشرة. وأشارت إلى أن عملية تصحيح الأوراق ستستؤنف بعد الانتهاء منها، تليها مراجعة سريعة للأوراق وإصدار النتائج.