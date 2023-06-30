نتائجنا فايل Drive.. نتائج ثالث متوسط العراق نتائجنا حصرياً دور الأول

نتائج ثالث متوسط العراق نتائجنا لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثالث متوسط ذي قار في العراق وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات والانتهاء من عملية التدقيقِ والمراجعة، وقد تم تسجيل درجات الطلاب والطالبات وطرحها في كشوف النتائج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط في محافظات العراق بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات التي يطرحها أولياء الأمور حول نتائج أبنائهم.

نتائج ثالث متوسط العراق نتائجنا 2023

نتائج ثالث متوسط العراق نتائجنا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق يستطيع الطلاب الاستعلام عن تلغرام نتائج الثالث المتوسط بسهولة وذلك من خلال زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم العراقية، وللتعرف على النتائج تستطيع استخدام هذه الخطوات:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او نتائجنا العراق.

الخطوة الثانية هي الدخول إلى أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

يتم إدخال الرقم الامتحاني للطالب أو رقم الجلوس.

في النهاية يتم الضغط على كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق وذلك للدور الأول عام 2023.

كذلك يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف الثالث المتوسط في العراق وذلك من خلال إرسال

رسالة نصية والتي تقوم شركات الإتصالات المتنوعة بتوفيرها في العراق.

يقوم ولي الأمر بإرسال رسالة إلى رقم الاستعلام المخصص للنتائج وهي عبارة عن رقم الجلوس للطالب.

سوف تصل إلى ولي الأمر رسالة أخرى تفيد بالنتائج التي حصل عليها الطالب.

نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد

لم يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق بعد، حيث تعقد الجلسات الخاصة بعملية التصحيح والتدقيق في الإجابات الآن، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية العراقية النتائج الرسمية للصف الثالث المتوسط بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق في الأسابيع اللاحقة، حيث يتوقع أن يشمل امتحان الصف الثالث المتوسط في العراق موادًا مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات والتربية الدينية، يأتي الامتحان كجزء من النظام التعليمي العراقي المكون من 6 سنوات للتعليم الأساسي، ويعد الصف الثالث المتوسط هو المرحلة الثانية في هذا النظام، وبعد اجتيازه، ينتقل الطلاب إلى المرحلة الثانوية من التعليم العراقي.