“✔︎✔︎ OpenEMIS”رابط منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023 الاردن لجميع المراحل

رابط منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023 في ظل حالة من القلق والتوتر المسودة بين العديد من أولياء الأمور والطلاب في الأردن، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن انتهاء جميع أعمال التصحيح وتسجيل درجات الطلاب في جميع الكنترولات. من المتوقع تحديد موعد ظهور نتائج علامات الطلاب وإتاحة إمكانية الاستعلام عنها في الأيام القليلة المقبلة. وفيما يلي سوف نشرح رابط منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023 في الأردن وكيفية الاستعلام عنها بشكل إلكتروني بسيط.

رابط منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023

يوم الأربعاء، انتشر البحث عن رابط استعلام عن درجات الطلاب في الأردن على منصة OpenEMIS 2023 بشكل واسع في محركات البحث. قامت وزارة التعليم الأردنية بإطلاق رابط لمنصة OpenEMIS، والتي أصبحت واحدة من المنصات التعليمية الأكثر أهمية في الأردن، وتقدم العديد من الخدمات للطلاب الأردنيين.

أشارت وزارة التعليم الأردنية عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إلى زيادة نسب النجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعتبر إشارة إيجابية لنجاح النظام التعليمي الذي تم تنفيذه من قبل الوزارة الأردنية في العام الدراسي الحالي.

طريقة الاستعلام عن علامات الطلاب منصة اوبن أيمس 2023 الأردن

من خلال منصة اوبن أيمس، يمكن لجميع الطلاب في الأردن الحصول على علامات اختباراتهم بسهولة وبساطة، دون أي عناء أو جهد يكفي أتباع الخطوات التالية بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن ذلك على موقعها الإلكتروني.

قم بدخول موقع منصة أوبن أيمس

ثم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم باختيار نتائج الطلاب.

قم بتحديد المرحلة التعليمية المطلوبة.

ثم بالنقر على زر أكاديمي .

قم بإدراج بيانات الطالب الممتحن.

واخيرا قم بالضغط على استعلام.

منصة اوبن ايمس 2023 الأردن

تعتبر منصة أوبن إيمس الإلكترونية الحديثة واحدة من القادة في مجال التعليم في الأردن. يهدف إنشاء هذه المنصة إلى تحسين جودة التعليم في الأردن وجعل عملية التعلم أكثر سهولة ويسرًا داخل المدارس لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منصة أوبن إيمس مجموعة كبيرة من الخدمات التعليمية والموارد المختلفة، مثل الدروس والمحاضرات الإلكترونية والاختبارات التفاعلية.

مميزات منصة اوبن أيمس 2023 الأردن

تحسين عملية التعليم في الأردن للطلاب والمدارس. تتمثل مزايا هذه المنصة في النقاط التالية:

تتاح الفرصة للحصول على علامات الطلاب بطريقة إلكترونية.

التفاعل بين ولي الأمر، الطلاب، المعلمين وإدارة المدرسة يتم بواسطة نظام واحد.

تساهم في رصد متابعة حضور وغياب جميع الطلاب.

يسهم استخدام هذه المنصة في مساعدة الطلاب على تنزيل المواد الدراسية والواجبات المدرسية.

تساعد على إدارة الجداول الدراسية.

يقدم المدرسون المساعدة في جميع المدارس في تصحيح امتحانات الطلاب وإعداد التقارير الدراسية الخاصة بهم.

تسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمين من خلال استخدام الرسائل النصية.

كيفية تحميل تطبيق اوبن أيمس 2023 ميديا فاير

يمكنك تنزيل تطبيق اوبن ايميس على هاتف الايفون والاندرويد من موقع ميديا فاير من خلال اتباع الخطوات التالية: