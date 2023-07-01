نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر بوابة موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي muribac concour على الإنترنت

تم الكشف مؤخرًا عن نتائج كونكور 2023 موريتانيا لعام 2023، حيث تم الإعلان عن الأرقام النهائية للمرشحين المؤهلين، لاحظت هذه النتائج إقبالًا هائلاً من قبل الشباب والفتيات الموريتانيين الذين يطمحون لتحقيق حلمهم في الحصول على وظيفة حكومية، تم الإعلان حديثًا عن نتائج امتحان كونكور في موريتانيا للعام 2023، والذي شمل العديد من التخصصات المهمة، مثل الطب والهندسة والقانون والإدارة العامة والتربية والتعليم وغيرها.

نتائج كونكور 2023 موريتانيا

لاحظنا تفوقًا استثنائيًا لبعض المرشحين في بعض التخصصات، حيث حققوا درجات عالية جدًا وتصدروا المراكز الأولى في القوائم النهائية، إن كونكور في موريتانيا 2023 يعتبر فرصة رائعة للخريجين الجدد والراغبين في الانضمام إلى الجهاز الحكومي، حيث يتاح لهم الآن فرصة تقديم طلباتهم للحصول على وظائف في الإدارة العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

نتائج كونكور 2023 موريتانيا إن هذه الفرصة التي تتاح الآن هي فرصة متميّزة للشباب في موريتانيا الذين يعانون من تحديات البطالة والفقر، حيث يمكنهم الآن الاستفادة من فرص العمل الحكومية التي ستوفر لهم دخلاً ثابتًا وتعزز من مستوى حياتهم المعيشي. يجب على المرشحين الذين تم ترشيحهم في اللوائح البريفية بأرقامهم الخاصة الاتجاه إلى مراكز الامتحانات لتأكيد ترشيحهم والمشاركة في المقابلات الشخصية والاختبارات الأخرى المطلوبة ضمن البرنامج.

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بإمكان الطلاب الآن الاطلاع على نتائج كونكور 2023 موريتانيا لعام 2023 عبر منصة إلكترونية متخصصة تم تطويرها لهذا الغرض. يُعتبر موقع “موريباك نتائج كونكور” أحد هذه المنصات المتاحة والتي تم تصميمها لتسهيل العملية بالنسبة للطلاب. للاطلاع على النتائج، يُرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

تفضل بزيارة موقع وزارة التهذيب الوطني للحصول على نتائج مسابقة الانتقال إلى السنة الأولى اعدادي لعام 2023 في موريتانيا، قم باتباع الخطوات التالية للوصول إلى النتائج:

ادخل إلى صفحة البوابة الإلكترونية لموريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي. اختر “نتائج مسابقة الانتقال إلى السنة الأولى اعدادي 2023”. قم بإدخال اسم الولاية التي تقيم فيها واسم المدرسة التي تدرس فيها. حدد السنة الدراسية 2022-2023. اختر اسم المقاطعة. . انقر على زر البحث وانتظر لبضع ثوان حتى تظهر لك النتيجة لتعرف ما إذا كنت ناجحًا أم لا.