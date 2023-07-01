خلال ساعات .. نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع نتائجنا عموم العراق

سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق في بداية شهر يوليو القادم، حسبما أعلنت وزارة التربية العراقية، تجري عملية التصحيح حاليًا بسرعة كبيرة لمختلف المواد الدراسية، ولم يكتمل التصحيح بعد، حيث نشر موقع نتائجنا بيانًا يوضح أن سبب تأخير النتائج يعود لأسباب خارجة عن إرادة وزارة التربية، وأنه يجري التصحيح والتقدير بدقة تامة، سيتم إتاحة نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا في بداية شهر يوليو الجاري.

نتائج الصف الثالث متوسط

تعمل وزارة التربية العراقية حاليًا على الاستعداد للإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023 موقع نتائجنا، تقوم اللجان ومراكز التصحيح المنتشرة في جميع محافظات العراق بمهمة تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها وتسجيل الدرجات، يتم بعد ذلك رفع النتائج على موقع وزارة التربية العراقية بالأخص موقع نتائجنا الذي يعمل تحت إشراف الوزارة ويتيح للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم في جميع المراحل التعليمية.

موقع نتائج الصف الثالث متوسط

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية. فيما يلي خطوات بسيطة لمعرفة النتائج.

دخول موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

اختيار ( نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ).

اختيار المحافظة.

الضغط علي زر التحميل.

سيتم تحميل ملف PDF به جميع نتائج الطلاب داخل المحافظة.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023

نحن على بُعد أيام قليلة من إصدار وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2023، سيتم إعلان النتائج في جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية ومنصة نتائجنا.

المحافظة الحالة تنزيل نينوي في الانتظار جاري الرفع ديالي في الانتظار جاري الرفع الكرخ 1 في الانتظار جاري الرفع الكرخ 2 في الانتظار جاري الرفع الكرخ 3 في الانتظار جاري الرفع الرصافة 1 في الانتظار جاري الرفع الرصافة 2 في الانتظار جاري الرفع الرصافة 3 في الانتظار جاري الرفع النجف في الانتظار جاري الرفع زي قار في الانتظار جاري الرفع القادسية في الانتظار جاري الرفع صلاح الدين في الانتظار جاري الرفع واسط في الانتظار جاري الرفع اربيل في الانتظار جاري الرفع السليمانية في الانتظار جاري الرفع دهوك في الانتظار جاري الرفع الأنبار في الانتظار جاري الرفع بابل في الانتظار جاري الرفع البصرة في الانتظار جاري الرفع كربلاء في الانتظار جاري الرفع كركوك في الانتظار جاري الرفع ميسان في الانتظار جاري الرفع المثنى في الانتظار جاري الرفع