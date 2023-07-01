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خلال ساعات .. نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع نتائجنا عموم العراق

محمد منتصرمنذ 43 دقيقة
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نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023
نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023

سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق في بداية شهر يوليو القادم، حسبما أعلنت وزارة التربية العراقية، تجري عملية التصحيح حاليًا بسرعة كبيرة لمختلف المواد الدراسية، ولم يكتمل التصحيح بعد، حيث نشر موقع نتائجنا بيانًا يوضح أن سبب تأخير النتائج يعود لأسباب خارجة عن إرادة وزارة التربية، وأنه يجري التصحيح والتقدير بدقة تامة، سيتم إتاحة نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا في بداية شهر يوليو الجاري.

نتائج الصف الثالث متوسط

تعمل وزارة التربية العراقية حاليًا على الاستعداد للإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023 موقع نتائجنا، تقوم اللجان ومراكز التصحيح المنتشرة في جميع محافظات العراق بمهمة تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها وتسجيل الدرجات، يتم بعد ذلك رفع النتائج على موقع وزارة التربية العراقية بالأخص موقع نتائجنا الذي يعمل تحت إشراف الوزارة ويتيح للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم في جميع المراحل التعليمية.

موقع نتائج الصف الثالث متوسط

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية. فيما يلي خطوات بسيطة لمعرفة النتائج.

  • دخول موقع نتائجنا results.mlazemna.com.
  • اختيار ( نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ).
  • اختيار المحافظة.
  • الضغط علي زر التحميل.
  • سيتم تحميل ملف PDF به جميع نتائج الطلاب داخل المحافظة.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023

نحن على بُعد أيام قليلة من إصدار وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2023، سيتم إعلان النتائج في جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية ومنصة نتائجنا.

المحافظةالحالةتنزيل
نينويفي الانتظارجاري الرفع
دياليفي الانتظارجاري الرفع
الكرخ 1في الانتظارجاري الرفع
الكرخ 2في الانتظارجاري الرفع
الكرخ 3في الانتظارجاري الرفع
الرصافة 1في الانتظارجاري الرفع
الرصافة 2في الانتظارجاري الرفع
الرصافة 3في الانتظارجاري الرفع
النجففي الانتظارجاري الرفع
زي قارفي الانتظارجاري الرفع
القادسيةفي الانتظارجاري الرفع
صلاح الدينفي الانتظارجاري الرفع
واسطفي الانتظارجاري الرفع
اربيلفي الانتظارجاري الرفع
السليمانيةفي الانتظارجاري الرفع
دهوكفي الانتظارجاري الرفع
الأنبارفي الانتظارجاري الرفع
بابلفي الانتظارجاري الرفع
البصرةفي الانتظارجاري الرفع
كربلاءفي الانتظارجاري الرفع
كركوكفي الانتظارجاري الرفع
ميسانفي الانتظارجاري الرفع
المثنىفي الانتظارجاري الرفع

 

 

محمد منتصرمنذ 43 دقيقة
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