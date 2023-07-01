ظـهرت نتائج كونكور 2023 موريتانيا لوائح بريف أرقام المرشحين Www Education gov mr 2023 results

نتائج كونكور 2023 موريتانيا، قدمت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا خدمة جديدة تتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحان كونكور لعام 2023 عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة، يهدف هذا التطوير إلى تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب وأولياء الأمور، حيث يواجهون قلقًا وتوترًا حول تأخر النتائج.

نتائج كونكور 2023 موريتانيا

ذلك وقد أعلنت الوزارة بالفعل عن نتائج كونكور 2023 موريتانيا قبل قليل، وهذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن النتائج، علاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام أفضل من السنوات السابقة نتيجة لعمليات التصحيح الدقيقة التي تمت.

تحذّر الوزارة أيضًا الطلاب من الوقوع في فخ المواقع الوهمية التي تدعي نشر النتائج، وتؤكد أنه ليس لديها أي علاقة بتلك المواقع. ينصح الطلاب بالاعتماد فقط على الخدمة الرسمية المقدمة من قبل الوزارة للحصول على النتائج بدقة وموثوقية. بذلك، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بأمان واطمئنان دون الوقوع في الأخطار التي تحدق بهم من تلك المواقع الغير موثوقة.

رابط استخراج نتائج مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي 2023

يُتيح للطلاب معرفة نتائج كونكور 2023 موريتانيا من خلال استخدام بوابة إلكترونية حصرية تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرض، هذه البوابة تُدعى “موريباك نتائج كونكور mauribac”، وتُعد وسيلة سهلة وميسرة للطلاب للوصول إلى نتائجهم، للحصول على النتائج، يُطلب من الطلاب اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني. اختر قسم النتائج المتعلق بمسابقة الانتقال إلى السنة الأولى اعدادي لعام 2023. ثم، قم بإدخال اسم الولاية التي تقيم فيها واسم المدرسة التي تدرس فيها أيضًا. حدد السنة الدراسية 2022-2023. اختر اسم المقاطعة المناسبة لمنطقتك. أخيرًا، اضغط على زر البحث، وستظهر لك النتيجة خلال لحظات، لتعرف إذا ما إن نجحت في الامتحان.

وبذلك يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر، مما يُسهِّل عليهم متابعة مستجدات نتائج امتحان كونكور وتحديد مسارات تعليمية مستقبلية.