هُنا.. رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 | نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات (زراعي، صناعي، فندقي، تجاري) في جميع المحافظات، ارتفعت كلمات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس واحتلت مكانة رائجة في محرك البحث جوجل عبر شبكة الإنترنت، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للإستعلام نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

موعد إعلان fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023

صرح مصدر مسؤول في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بموعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات جميع مواد الدبلومات الفنية، وجارٍ حاليًا جمع ومراجعة الدرجات، وبانتظار اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني