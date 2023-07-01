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هُنا.. رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 | نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

bezofathymahrozمنذ 31 دقيقة
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نتيجة الدبلومات الفنية 2023
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات (زراعي، صناعي، فندقي، تجاري) في جميع المحافظات، ارتفعت كلمات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس واحتلت مكانة رائجة في محرك البحث جوجل عبر شبكة الإنترنت، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للإستعلام نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

موعد إعلان fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023

صرح مصدر مسؤول في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بموعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات جميع مواد الدبلومات الفنية، وجارٍ حاليًا جمع ومراجعة الدرجات، وبانتظار اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

يمكن للطلاب البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بعد إعلانها واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg/،  وسيتم نشر الرابط على الموقع الرسمي للوزارة وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب على الطلاب الاحتفاظ برقم جلوسهم حتى يتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم عند توفرها ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- اختيار طريقة الاستعلام المناسبة، وهي البحث برقم الجلوس.

3- إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص لذلك.

4- إدخال الرمز الأمني المعروض في الصفحة.

5- النقر على زر “بحث” للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

6- سيتم عرض النتيجة على الشاشة، ويمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة منها أو طباعتها للاحتفاظ بها كإثبات للنجاح في الدبلوم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

تستعد وزارة التربية والتعليم الفني، خلال الساعات القادمة وفور الإنتهاء من إجازة عيد الأضحي المبارك، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية جميع التخصصات الدور الأول فور قيام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم المصري، من إعتماد النتيجة والبدء في تحميلها علي الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني سابقاً أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ستتم إضافتها على موقع بوابة التعليم الفني فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتقييم والمراجعة، وبعد الاعتماد الرسمي من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو عام 2023، وذلك عبر صفحة وزارة التربية والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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bezofathymahrozمنذ 31 دقيقة
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