“من هُنا برقم الجلوس والاسم” نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بينت موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 ، وذلك لأن الكثير من الطلبة والطالبات يرغبون في التعرف على تلك النتيجة الخاصة بهم، لذا سوف نرفق لكم هذا الموعد الخاص بظهور النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

لقد بين الدكتور رضا حجاري، وزير التربية والتعليم موعد نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 ، حيث أنه قال إنها ستظهر باليومين القادمين، وذلك لجميع الطلبة والطالبات، وهذا بعدما يتم الانتهاء من جميع الأعمال التي تتعلق بالتصحيح، كذلك أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

من الممكن للطلاب الذين يرغبون في الاطلاع على النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية أن ينتقلوا إلى بوابة التعليم الفني لكي يستعلموا عن النتيجة، ومن ثم يسيروا على الخطوات الآتية:

أولًا: التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني.

ثانيًا: سجل دخولك على حسابك، وإن لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حسابًا جديدًا.

ثالثًا: انقر على أيقونة “نتائج الدبلومات الفنية”.

“نتائج الطلاب” من القائمة الرئيسية، ثم اختر “دبلومات فنية” لتظهر لك النتائج المتاحة.

رابعًا: انتقي أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار الدبلوم الفني الخاص بك: اختر الدبلوم الفني الذي قمت بالتسجيل فيه، مثل “دبلوم فندقي” أو “دبلوم تجاري” أو “دبلوم صناعي” أو “دبلوم زراعي” أو “دبلوم تمريض”.

خامسًا: انتقي أيقونة “الدبلوم الفني”.

سادسًا: سجل رقم جلوسك.

سابعًا: انقر على زر “استعلام”.