” هُنا نتيجتك” رابط fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة وزراعة وصناعة 2023| نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول

رابط fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة وزراعة وصناعة 2023، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول، ونستعرض معكم في موقع البدبل الإخباري، آخر الأخبار المتعلقة بنتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، ومن بين هذه الأخبار موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى رابط النتيجة الرسمي الذي يمكن من خلاله الاطلاع على النتيجة بسهولة، يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الاطلاع على النتائج بعد إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر، ويمكن الوصول إلى الرابط عن طريق الدخول علي بوابة التعليم الفني والبدء في تنفيذ الخطوات المطلوبة للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 التحقق منها باستخدام رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني من خلال الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg، ويتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، ويجري الإعلان عن النتائج بعد عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في يوم الإثنين القادم الموافق 3 يوليو 2023، ويجب على الطلاب الانتظار حتى هذا الموعد للحصول على النتيجة النهائية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

أدى حوالي 760 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 في جميع التخصصات المتاحة (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، وذلك في 2550 لجنة على مستوى الجمهورية، وبالإضافة إلى ذلك، قدم حوالي 1788 طالبًا وطالبة امتحانات في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويتضمن عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية حوالي 525 مادة، بينما تصل عدد مواد الامتحانات التحريرية إلى حوالي 1336 مادة.

رابط fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم تجارة وزراعة وصناعة 2023

ونقدم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 عبر موقع بوابة التعليم الفني من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم الفني والتقني، أو الدخول على بوابة التعليم الفني.

2- اختيار خيار “الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية”.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

4- اختيار التخصص الذي قدمت به الامتحانات.

5- الضغط على زر “البحث” للحصول على النتيجة.

6- ستظهر النتيجة بعد قليل، ويمكن الاحتفاظ بنسخة من الصفحة للرجوع إليها لاحقًا.