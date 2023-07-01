تداول صور امتحان التاريخ والفيزياء ثانوية عامة 2023 على قنوات تليجرام “شاومينج بيعيد على الطلاب”

امتحان التاريخ والفيزياء ثانوية عامة 2023 من اشهر العناوين بحثا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كما توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على نماذج الفيزياء والتاريخ لثانوية عامة

امتحان التاريخ والفيزياء ثانوية عامة 2023

توجد بعض التصريحات التي تم إصدارها بواسطة وزارة التربية والتعليم بشأن امتحان الفيزياء والتاريخ لثانوية عامة وهذه التصريحات تتمثل في الآتي:

قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بعض التصريحات الجديدة بشأن حقيقة تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ لثانوية عامة.

أوضحت أنه لا صحة من المصداقية حول حقيقة تسريب امتحان الثانوية العامة.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات التي يتم تسريبها ما هي إلا نماذج من السنوات الماضية.

كما يوجد العديد من الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حالة تصوير الامتحانات بالهاتف المحمول أثناء تأدية الامتحان وتسريبه.

سوف يتم وقف الطالب لمدة عامين من تأدية الامتحانات أو فصله نهائيًا في حالة حدوث غش أو تسريب الامتحان.

كيفية الحصول على نماذج الفيزياء والتاريخ

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على نماذج الفيزياء والتاريخ لثانوية عامة وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي:

يجب أولا أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية من هذا الرابط https://moe.gov.eg/

يتم بعد ذلك الذهاب إلى صفحة النماذج الاسترشادية الخاصة بمادتي الفيزياء والتاريخ.

نقوم بعد ذلك باختيار كلمة عرض النماذج.

سوف تظهر لك كافة الأسئلة التي تخص المواد التي قمت بتحديدها وحل هذه النماذج.