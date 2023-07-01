“من هنا” تعرف على شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الجديدة وخطوات التسجيل بكل سهولة 2023

يزداد عملية البحث عن طريقة تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على المنحة وقدرها ألف جنيه مصري من وزارة القوى العاملة، وهذا بعد ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال احتفالية عيد العمال، لذلك سنسلط الضوء في هذا التقرير عن شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة تابعونا.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط أعلنت عنها وزارة القوى العاملة للحصول على المنحة وجاءت الشروط في النقاط التالية:

يجب ان يكون مكتوب في البطاقة المهنة أو الحرفة التي يعمل بها بشكل غير منتظم.

يجب تحديث البيانات الشخصية بدقة من واقع البطاقة.

يلزم تقديم بعض المستندات وهي تشمل صورة البطاقة الشخصية، تقديم ما يثبت ان ليس لديه دخل ثابت، تقديم شهادة الميلاد حديثة، طلب الاشتراك بالقطاع الخاص.

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على الدعم يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول الى وزارة القوى العاملة من خلال الضغط هنا.

اضغط على تبويب انشاء حساب جديد وقم بتدوين البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد والمهنة وموقف التجنيد والحالة الاجتماعية والسكن ورقم الجوال.

واخيرا قم بالضغط على زر حفظ .

هل يوجد منحة العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٣؟

نعم يوجد منحة للعمالة الغير منتظمة ويمكنك التسجيل قبل انتهاء الفترة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة وقيمة المنحة قدرها ألف جنيه مصري.