عاجل .. صرف أول دفعة من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 .. الحق اعرف هتاخد فلوسك أزاي!!

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، وجاء ذلك بعد تقدم العديد من المواطنين للحصول على الوجبة التاسعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، لذلك تحرص الوزارة على مساندة المواطنين، من خلال تقديم المساعدات لهم بعدة أشكال منها رواتب شهرية أو وجبات اقتصادية، وغيرها الكثير.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وفي هذا الصدد، يبحث العديد من الناس عن طريقة لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، على أن يتم ذلك من خلال رابط الكتروني عبر منصة مظلتي، والذي يساعد المتقدمين على ما إذا تم قبولهم أم لا، لكن قبل التقديم عليك التأكد من استيفائك للشروط المطلوبة والتي تضمن قبولك على الفور وهي أن تكون عراقي الجنسية، وأن يناسب عمر المتقدم الفئة العمرية المطلوبة، وأن لا تمتلك أي أملاك أو عقارات خاصة به.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

في البداية قم بالدخول على موقع وزارة العمل العراقية عبر الرابط التالي https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

قم بالضغط على زر تسجيل الدخول

سيتم طلب رمز التحقق الخاص بك أدخله في الخانة المخصصة لذلك

قم بملء البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية لكن أحرص على ادخالها بشكل صحيح وتأكد من مطابقتهم لما مكتوب في هويتك

ادخل رقم الهاتف الخاص بك ليتم التواصل معك من خلاله

اضغط على مربع الاستعلام عن الأسامي

سيظهر لك ملف بأسماء المقبولين يمكنك تحميله أو البحث عن اسمك من خلال خانة البحث لكن تأكد من تاريخ ميلادك.